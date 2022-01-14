Ukrayna'da hükümetin ve elçiliklerin internet sitelerini hedef alan siber saldırı düzenlendi

Ukrayna hükümeti ve büyükelçilikleri de hedef alan 10'dan fazla internet sitesi Cuma günü bir siber saldırıyla çöktü.

Saldırıdan etkilenenler arasında İngiltere, ABD ve İsveç'teki büyükelçiliklerin yanı sıra dışişleri ve eğitim bakanlıkları da var.

Siteler çökmeden önce Ukraynalıları "en kötüye hazırlanmaları" konusunda uyaran bir mesaj belirdi.

Saldırının arkasında kimin olduğu belli değil ancak bir sözcü, önceki siber saldırıların Rusya'dan geldiğini söyledi.

Rusya henüz yorum yapmadı. Ancak Ukrayna hükümeti uzun süredir sınıra 100 bin asker yığan Rusya'nın yoğun baskısı altında.

Ukrayna'nın SBU güvenlik servisi, geçen yıl sadece dokuz ayda 1.200 siber saldırı veya olayı "etkisiz hale getirdiğini" söyledi.

Cuma günkü saldırının başlangıcında, saldırıya uğrayan sitelerde Ukraynaca, Rusça ve Lehçe olmak üzere üç dilde bir mesaj yayınlandı.

Mesajda "Ukraynalı! Tüm kişisel verileriniz halka açık internete yüklendi. Bu senin geçmişin, bugünün ve geleceğin için" ifadeleri yer aldı.

Başkent Kiev merkezli SBU daha sonra ilk değerlendirmelere göre hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığını ve hiçbir içeriğin değiştirilmediğini açıkladı.

Hedef alınan siteler arasında, kişisel aşılama verilerini ve sertifikalarını depolayan resmi hizmetleri içeren Diia web sitesi de bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna'nın "bu tür siber saldırılarla" başa çıkmasına yardımcı olmak için tüm kaynaklarının seferber edildiğini söyledi.

Hükümet, saldırının yayılmasını önlemek için bir dizi sitenin askıya alındığını açıklamıştı. Güvenlik servisi daha sonra birçoğunun yeniden açıldığını kaydetti.

Saldırının arkasında Rusya mı var?

Analiz - BBC Siber Güvenlik Muhabiri Joe Tidy

Dünya, Rusya'nın asker yığmasını gergin bir şekilde izlerken, siber güvenlikçiler de bir tür siber saldırıyı izliyor ve bekliyor.

Bugünkü saldırı, siber güvenlik uzmanlarından korku dolu bir "İşte başlıyor!" ile karşılandı.

Hibrit veya asimetrik savaş, modern çatışmanın esaslı bir parçası ve Rusya, fiziksel olduğu kadar siber alana da saldırmakta usta olduğunu kanıtlamış durumda.

2008'de Gürcistan'ın işgali sırasında, hükümetin internet siteleri Rusya'dan gelen saldırılarla çökmüştü. 2014'te Rusya Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ettiğinde, askeri birlikleri bölgeyi ele geçirirken, iletişimi bozmak ve kafa karışıklığı yaratmak için de çeşitli siber saldırılar başlatmakla suçlanmıştı.

Ukrayna'daki resmi sitelere yapılan bu son saldırı, önceki olaylarla tutarlılık gösteriyor ama aynı zamanda amatörlük ve tuhaflık da içeriyor.

Kamuya açık sitelere yapılan saldırılarla hiçbir verinin güvenliği ihlal edilmeyeceği için, kişisel verileri silme tehditleri de büyük olasılıkla boş tehditler.

Burada, Kremlin'in siber saldırı emri vermesinden ziyade, Gürcistan'da olanlara benzer vatansever Rus bilgisayar korsanlarının koordineli bir saldırısıyla karşı karşıya olabiliriz.

Belki emri Kremlin vermedi ama ülke için bu son derece gergin zamanda Ukrayna'yı daha fazla sarsmak için hiçbir çabayı kesinlikle geri çevirmeyeceklerdir.