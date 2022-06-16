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Ukrayna'da İki ABD Vatandaşı Kayıp

16.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'ya karşı gönüllü olarak savaşmak için Ukrayna'ya giden iki Amerikan vatandaşının bir haftadır kayıp olduğu bildirildi. Aileleri, iki Amerikalı'nın esir alınmış olabileceğinden korktuklarını söyledi

Ukrayna'da İki ABD Vatandaşı Kayıp

Rusya'ya karşı gönüllü olarak savaşmak için Ukrayna'ya giden iki Amerikan vatandaşının bir haftadır kayıp olduğu bildirildi. Aileleri, iki Amerikalı'nın esir alınmış olabileceğinden korktuklarını söyledi.

Alabama eyaletinin Tuscaloosa kentinden 39 yaşındaki Alexander Drueke ve yine Alabama eyaletinin Hartselle kasabasından 27 yaşındaki Andy Huynh, en son aileleriyle 8 Haziran tarihinde haberleşti. Drueke ve Huynh'un Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkiv bölgesinde katıldıkları bir misyondan dönmedikleri bildirildi.
Aileleri ve Dışişleri Bakanlığı, iki Amerikalı'nın Rusya tarafından savaş tutsağı olarak yakalandığı haberlerini doğrulamadı.

Andy Huynh'un nişanlısı Joy Black, "Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi olarak şu an için bildiğimiz, Andy ve Alex'in kayıp oldukları. Bunun ötesindeki haberler teyit edilmiş değil. Arama çalışmaları ne kadar uzatılırsa başka senaryoları değerlendirme olasılığı da o kadar artar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin iki Amerikan vatandaşı savaşçı hakkında Rusya'yla temasa geçmediğini söyledi.

Rus RIA haber ajansı, Zaharova'nın "Elimde böyle bir bilgi yok. Her gün kontrol ediyorum, bugün de edeceğim. Gözaltına alınan ya da yargılanacak olan savaşçıların durumuyla ilgili tüm verileri kamuoyuna sunuyoruz" dediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama talebine yanıt gelmedi.

Drueke ve Hyunh'un yakalandıklarının doğrulanması, 24 Şubat'ta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal emri vermesiyle başlayan savaşta ilk kez Amerikan vatandaşlarının savaş tutsağı olarak esir alınması anlamına gelecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, haberlerin doğru çıkması durumunda ABD’nin vatandaşlarını geri getirmek için "her şeyin yapacağını" söyledi.

Geçen hafta iki İngiliz ve bir Fas vatandaşı, sadece Moskova’nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Rusya'ya karşı savaşırken yakalandıktan sonra ayrılıkçı bölgenin mahkemesinde ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Alexander Drueke'nin annesi Lois Drueke, ABD’nin Polonya'daki Ukrayna Büyükelçiliği'yle iletişim içinde olduğunu söyledi.
Drueke ve Huynh, 8 Haziran'da ailelerine, birkaç gün için iletişimde olamayacaklarını söylemiş, ancak ayrıntı vermemişti.

Annesi, Drueke'nin iki kez Irak'ta görev yaptığını, son görevinin 2008-2009 yıllarında Bağdat'da baş nişancılık olduğunu söyledi. Nişanlısı ise Huyhn'un 2018'de görevden ayrılan eski bir Amerikan deniz piyadesi olduğunu kaydetti.

Aileleri, Drueke ve Huyhn'un Ukrayna'da biraraya gelmeden önce birbirlerini tanımadığını, ancak her ikisinin de Mart sonunda Rusya'nın Kiev civarındaki kasabalardan geri çekildikten sonra sivillerin cesetlerinin fotoğraflarını görünce, hükümete destek vermek istediklerini söyledi.

Huynh'un nişanlısı Joy Black, "Andy Ukrayna'dan gelen görüntüleri görünce uyuyamadığını, yemek yiyemediğini, masum sivillerin karşı karşıya olduğu dehşetin kendisini yiyip bitirdiğini" söyledi.

Lois Drueke, "Bir anne olarak çocuğumun tehlikede olmasını istemedim. Ama bu Alex için çok önemliydi, hayatında bir emeli olmasını istiyordu ve bunun (Ukrayna'da savaşmanın) iyi ve asil olduğunu hissetmişti" şeklinde konuştu.

Sivillere saldırdığını reddeden Rusya, Batılılar'ı "paralı askerlik" yapmakla suçluyor ve Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin çatışmaları uzattığını ve daha fazla ölüme yol açtığını iddia ediyor.

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