Ukrayna'da iki kız öğrenciyi öldüren sanıktan "Hatırlamıyorum" savunması

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'da 2018'de eğitim gören Türk vatandaşı iki kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez'in "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri ile avukatları da hazır bulundu. Duruşmada kimlik tespiti sırasında suç tarihinden önce ne iş yaptığı sorulan sanık Çökmez, "dolandırıcılık" yaptığını, aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı'nın iddianameyi bilip bilmediğini sorduğu sanık Çökmez, "Bütün suçlamayı kabul ediyorum. Başka söyleyecek bir şey yok." dedi. Olayın daha önce savcılıkta verdiği ifadedeki gibi gerçekleştiğini anlatan Çökmez, "Ben Buket ile 2017 yılı içerisinde internette tanıştım. Kendisiyle ne kadar birlikte olduğumu da hatırlamıyorum. Sonrasında anlaşamadık ayrıldık. Ayrılmayı Buket istedi. Kendisinin benden Şeref Arslantürk yüzünden ayrıldığını biliyorum. Buket Ukrayna'ya gittikten sonra ilk 4 ay bizim ilişkimiz devam etti. Ayrıldıktan sonra bir süre Ukrayna'da kaldım. Sonra Türkiye'ye döndüm." diye konuştu.

- "Hatırlamıyorum. İnsan cezaevinde unutabiliyor" Sanık Çökmez, olay günü ne olduğuna ilişkin soruya, "Savcılıkta verdiğim ifadeyi doğruluyorum. Eve kaçta gittiğimi hatırlamıyorum. Başka da söyleyecek bir şey yok. Üzerinden uzun zaman geçti. Hatırlamıyorum. İnsan cezaevinde unutabiliyor." dedi. Olay günü yaşananlara ilişkin Çökmez, "O gün yılbaşıydı. Akşam üzeri Buket'in evine gittim ve kapıyı çaldım. Kapıyı Buket açtı. Evde başka kimse yoktu. Bir kez daha barışmak istediğimi söyledim. Bana küfür etmeye başladı ve tokat attı. Ondan sonra sinirlendim. Olay gerçekleşti. Buket tokat attıktan sonra mutfaktan bıçak getirmişti. Bıçağı sol göğüs bölgeme doğru tutmuştu. Sonra geri çekti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Aramızda nasıl bir diyalog geçti bunu da hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı. Zeynep Hüsünbeyi'ni ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını öne süren Çökmez, "Ben olaydan sonra 20-25 dakika kadar evde kaldım. Daha sonra tabletleri ve telefonları alarak evden ayrıldım. Olaya hırsızlık süsü vermek istemiştim. Ben Buket'i öldürmek için plan yapmadım." ifadelerini kullandı.

Sanık Hüsnü Can Çökmez, duruşmada müşteki avukatlarının yönelttiği tüm sorulara da "Hatırlamıyorum." yanıtını verdi. - Cumhuriyet savcısından sanığa tepki Bu sırada duruşma savcısı Faik Ateş, sanığın sürekli "Hatırlamıyorum." şeklinde beyanda bulunmasına tepki gösterdi. Sanığa burada bulunma sebebinin 2 üniversite öğrencisi genç kızı öldürmesi olduğunu hatırlatan Cumhuriyet Savcısı Ateş, şunları söyledi: "Şu anda senin hatırlamadığın, bilmediğin, konuşmak istemediğin çok şey Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince haklı görülebilir ama burada bir de ölen genç kızların aileleri var. Eğer biraz nedamet duyuyorsan, pişmanlığın varsa bildiklerini anlatman gerekir. Yoksa senin verdiğin bilgiye bu kovuşturma dosyasında çok da ihtiyaç yok ama senin burada bulunan kişilere karşı bir vicdan borcun olduğunu düşünüyorum. İki ailenin kızını öldürdün sen. Ben de sana sorular soracağım. Eğer hatırlamıyorum diyeceksen sormayayım." Sanık Çökmez ise "Hayır sormayın." şeklinde yanıt verdi. - Aileler gözyaşları içinde konuştu

Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanık ile kızının 2017 yılında tanıştığını belirterek, "Ayrılmalarının sebebi benim çünkü bu yaratık kızımın üzerinde sürekli baskı uyguluyordu, yalan söylüyordu. Hiçbir arkadaşıyla görüştürmüyordu benim kızımı. Ben sanık gözümün içine baksın diye buraya geldim. Bana 'Cenan teyze ben Buket'i çok sevdim asla zarar vermem.' demişti. Sen bizi de öldürdün." dedi. Baba Hikmet Levent Yıldız da "Kızım karıncayı bile incitemezdi. Sanık soğukkanlılıkla tüm eylemlerini gerçekleştirmiş. Yüce mahkemenize güveniyorum ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. - "Top çevirme amacıyla bu tür beyanlarda bulunduğu aşikardır" Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Faik Ateş, "İddia makamı olarak sanığın gelecek celselerde en azından vicdani olarak ve maktullerin yakınlarına bir borç olarak yaşanan süreci eksiksiz anlatacağını ummak istiyoruz. Sanığın isnat edilen suçlarla ilgili aleyhine olacak deliller fazlasıyla yeterlidir. Ancak bir puzzle olarak değerlendirebileceğimiz kovuşturmada, esasen kutunun içinde olan puzzle parçalarının yerine yerleştirilebilmesi için halen bir kısım kovuşturma işlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır." diye konuştu.