Ukrayna'da İki Reuters Muhabiri Vuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Reuters haber ajansının iki muhabiri yaralanırken muhabirlerin bulunduğu aracı kullanan şoför hayatını kaybetti. Muhabirler, Rusya’nın son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk şehrine gidiyorlardı.

Verilen bilgilere göre foto muhabir Alexander Ermochenko ve kameraman Pavel Klimov, Ukrayna’da çatışan Rusya destekli gruplar tarafından kendilerine temin edilen araçla bölgeye seyahat ediyorlardı.

Reuters haber ajansı olayda hayatını kaybeden şoförün kimliğiyle ilgili henüz net bilgiler edinemediklerini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın da henüz olayla ilgili bir açıklama ya da yorumda bulunmadığı bildirildi.

Ermochenko ve Klimov’un en yakın hastanede tedavi altına alındıkları, Ermochenko’nun şarapnel parçaları kaynaklı ufak bir yaralanma durumunun söz konusu olduğu Klimov’un da kolunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Reuters haber ajansı olayda hayatını kaybeden şoförle ilgili bir taziye msajı yayımladı. Son günlerde Ukrayna’nın doğusundaki küçük bir sanayi şehri olan Severodonetsk’te çatışmaların yoğunlaştığı ve özellikle sokak savaşında iki tarafın da ciddi kayıplar verdiği bildiriliyor.

