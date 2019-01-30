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Ukrayna’da iki Türk kız öğrenci öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Harkov kentinde 31 Aralık’tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi 2 Türk kız yaşadıkları evde ölü bulundu.Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi 2 Türk kızın cesedi kiralık bir dairede bulundu.

Ukrayna’nın Harkov kentinde 31 Aralık’tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi 2 Türk kız yaşadıkları evde ölü bulundu.
Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi 2 Türk kızın cesedi kiralık bir dairede bulundu. Polis olayla ilgili tanıkları ve suça karışanları arıyor. Harkov bölgesi polis iletişim departmanından rapor edilen bilgiye göre Harkov’da 3 Ocak sabahı Valentinovskaya Caddesi’nde bulunan bir dairede Türk asıllı 2 kız öğrencinin feci şekilde öldürüldüğü belirtildi. Polis, "3 Ocak 2019’da sabah 9.30’da 19 yaşındaki bir erkek, Kiev polis karakoluna ulaşarak üniversite ikinci sınıf öğrencisi kız arkadaşlarına ulaşamadığını belirterek başvuruda bulundu. Öğrencilerin 31 Aralık 2018’den itibaren telefon görüşmelerine cevap vermedikleri belirlendi. Kızların bulunduğu eve giden polis memurları yaşam belirtileri olmayan iki kadın cesedi buldu” açıklamasını yaptı.
Ukrayna basınında çıkan bazı haberlerde, hayatını kaybedenlerden birinin olaydan kısa bir süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiğiyle ilgili şikayette bulunduğunu söylediği belirtildi.
Polis görgü tanıklarının araştırılmasının yanı sıra suça karışan kişileri arıyor.

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