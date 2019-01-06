HABER

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç.

Şengüler YEŞİL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'yi (22), öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Hüsnü Can Ç., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Polis ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermeye yanaşmayan Hüsnü Can Ç, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, "eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını" belirterek suçlamayı kabul etti.
Hüsnü Can Ç., ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Hüsnü Can Ç.'yi "Canavarca Hisle Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)
Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.