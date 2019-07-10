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Ukrayna’da ilk defa bir Türk vatandaşı milletvekili seçimlerine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Ukrayna vatandaşlığı bulunan ünlü Türk iş adamı Kadem Ergül, Ukrayna’da yapılacak parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor.Artvin doğumlu olan ve uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Kadem Ergül, kendi tabiriyle “laz müteahhit”, Ukrayna’da yapılacak olan parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor.

Ukrayna vatandaşlığı bulunan ünlü Türk iş adamı Kadem Ergül, Ukrayna’da yapılacak parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor.
Artvin doğumlu olan ve uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Kadem Ergül, kendi tabiriyle “laz müteahhit”, Ukrayna’da yapılacak olan parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor. Kiev’deki Türk gazetecilere röportaj veren Ergül, “1992 senesinde Batum üzerinden Ukrayna’ya geldiğimde cebimde sadece 100 dolar vardı. İlk sene ailemin maddi desteğini aldım ama ikinci seneden itibaren çalışmaya başlayarak kendi masraflarımı kendim karşıladım. Doğduğum ülke olan Türkiye’yi ve yaşadığım ülke olan Ukrayna’yı çok seviyorum. Eşim buralı ve iki çocuğumuz var. Çocuklarımın ilerde Türkiye ve Ukrayna lehine köprü olması için uğraşıyorum. Bu iki dost ülkenin geleceği için bu çok önemli. Çocuklarım Rusça, Türkçe, Ukraynaca ve hatta Lazca bile biliyorlar. Evlatlarımın sık sık Türkiye’de vakit geçirmesini sağlıyorum” dedi.

“Türk asıllı bir Ukraynalıyım, iki ülkeye de faydalı olmak istiyorum”
Hem Türk olmasının hem de Ukrayna vatandaşı olmasının kendisine büyük avantaj sağladığını belirten Ergül, “Ukrayna altyapı ve asfalt konularında çok yetersiz. Bizler bu işi çok iyi yapıyoruz. Ukrayna’da Türk firmaları asfalt konusunda çok önemli yerdeler. Parlamentoya girebilirsek Ukrayna Ulaşım Bakanlığının birçok işini Türklerin yapmasından yanayım, çünkü inşaat, altyapı, yol bizim işimiz. Türk vatandaşları olarak Ukrayna’da çok ciddi projelere imza attık ve bunlardan bazıları benim projelerim. Bildiğimiz bu konularda tecrübelerimizi paylaşarak iki ülkeye de faydalı bir siyasetçi olmayı istiyorum” dedi.

“Siyasette çok yeniyim”
Ailesinin siyasi geçmişinin olmasına karşın kendisinin politikaya yeni atıldığını belirten Ergül, “Partimiz siyasi hayatına yeni başladı. Ben de çok yeniyim. Babam eski siyasetçilerdendir ama siyasi arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü için siyasette fazla kalmayarak sade hayatına devam etmiştir. Siyasete girdiğim iki aylık şu süreçte çok önemli bir görevi üstlendiğimin farkındayım. Siz artık potansiyel bir devlet adamısınız ve ağzınızdan çıkan her söz, yapacağınız her icraat devlet çatısında gerçekleşmiş olacak. Bu çok farklı ve sorumluluk gerektiren zevkli bir duygu” şeklinde konuştu.

“Tamamen kader diyorum”
Kendi partisi hakkında da detaylı bir açıklamada bulunan Ergül, “Güç ve Onur isimli partimizin başkanı İgor Smeşko da siyasette yeni bir isim. Başkanımız profesör, istihbaratçı ve orduda önemli görevler yapmış eski bir askeri personel. Peki ben nasıl bu partiden aday oldum? Benim siyasete atılmak gibi bir amacım hiç olmadı. Başkanımızın baş danışmanı benim çok samimi bir Ukraynalı arkadaşım. Ben kendilerine bu süreçte hep destek oldum ve bana gelen bir teklifle bu işlerin içinde kendimi buldum. Tamamen kader diyorum. Ukrayna’da yaşadığım ticari sıkıntıların çözümlerini ararken, ki edindiğim çevre sonucu böyle bir siyasi zemin oluştu. Ben bu ülkeye gelen ilk Türk vatandaşlarındanım. Öğrencilik hayatımda da, ticari hayatımda da birçok sorun yaşadım” dedi.

“Kırım bizim meselemizdir”
Ergül, “Rusya ile yaşanılan Kırım sorunu bizim de sorunumuzdur. Kırım Meclis Başkanı Rıfat Çubarov ile aynı partide olmak gurur verici benim için” şeklinde konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık yemini ettiği törende ilk icraat olarak parlamentoyu feshetmiş ve seçim duyurusu yapmıştı.

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