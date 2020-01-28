HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis 

Ukrayna'da insan kaçakçılığı ile suçlanan Türk vatandaşına 5 yıl hapis 

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yasa dışı göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sonat KEREM/KIEV, (DHA) - Ukrayna’da yasa dışı göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerini organize etmekle suçlanan bir Türk vatandaşı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Türk ve Afganistan vatandaşlarının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya kaçak geçişlerini organize ettiği belirlenen bir Türk vatandaşının, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Ukrayna’nın Zakarpatya ilinde geçen Eylül ayında bir kamyonun içinde yasa dışı yoldan ülke sınırını geçerek, Slovakya’ya gitme girişiminde bulunduğu saptanan iki Türk ve iki Afganistan vatandaşı yakalanmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
İsmi açıklanmayan Türk vatandaşının, Ukrayna’nın Ujgorod kentinde çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı göç organize etmek' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi verilerine göre, Ukrayna’da 2019 yılının ilk 10 ayında yasa dışı yoldan AB ülkelerine gitme girişiminde bulunan 200’den fazla Türk vatandaşı yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonlu suyun faydaları nelerdir?Limonlu suyun faydaları nelerdir?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Onun işi Nazi zulmünü anlatmakOnun işi Nazi zulmünü anlatmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Düşen uçakta CIA'in Batı Asya yetkilisi vardı'

'Düşen uçakta CIA'in Batı Asya yetkilisi vardı'

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Koronavirüs alarmı! O bölgeye giriş yasaklandı

Virüs korkunç boyutlara ulaştı! Doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Çin'de doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.