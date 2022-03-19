Ukrayna’da İnsani Kriz Büyüyor

Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’da tüm uluslararası girişimlere rağmen kalıcı ateşkesin sağlanamaması, insani krizi her geçen gün daha da tırmandırıyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, savaşın sürdüğü tüm ülke genelinde ve mülteci akının hızla arttığı Ukrayna’nın komşu ülkelerinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

BM’nin son verilerine göre, ülkeyi terk eden Ukraynalılar’ın sayısı 3 milyon 200 bin kişiyi aştı; milyonlarca kişi de ülke içinde yerlerinden edildi.

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkedeki tıbbi malzeme ihtiyacının arttığını, tüm imkanlarıyla ülkedeki sağlık kuruluşlarına destek sağlamaya çalıştıkları açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü şimdiye kadar gerçekleşen Rus saldırılarında, ülke genelindeki 44 sağlık tesisinin zarar gördüğünü, bu saldırılarda en 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“SUMİ VE MARİUPOL SAKİNLERİ KITLIKLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR”

Rusya'nın bombardımanından kaçamayan siviller için ölümcül tehlikenin altını çizen BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Mariupol ve Sumi gibi kentlerdeki insani durumun son derece vahim olduğunu bildirdi. UNHCR, bu kentlerdeki sivillerin gıda, su ve ilaç kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

UNHCR Sözcüsü Matthew Saltmarsh, ülkenin doğu bölgelerinde insani ihtiyaçların daha da acil hale geldiğini, Luhansk bölgesinde aralıksız devam eden Rus bombardımanın bazı yerleşim yerlerinin yüzde 80'ini yok ettiğini, yüz bine yakın ailenin elektriksiz kaldığını belirtti.

UKRAYNALI MÜLTECİLERE İSTİSMARI ÖNLEMEK İÇİN ALTI ÜLKEDE ÇALIŞMA

Odesa'da bulunan BM yetkilileri, şehirdeki 450 bin kişinin ilaç ve gıda yardımı için destek talebinde bulunduğunu bildirdi. Ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova, Rusya ve daha az sayıda da olsa Belarus’a sığındıkları, mültecilerin yüzde doksanını kadın ve çocukların oluşturduğu, ülkeyi terk edenler arasındaki 162 bin kişinde Ukrayna’da yaşayan farklı ülke vatandaşları oldukları belirtildi.

UNHCR ve ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), mültecilerim istismar edilme riskine karşı koymak için Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya’da “Mavi Noktalar” olarak bilinen güvenli alanlar oluşturduğu kaydedildi.

