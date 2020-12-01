Ukrayna’da karantina protestosu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halk, hükümetin korona virüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerini ve şirketlere yönelik alınan kararları protesto etti.

Ukrayna’da hükümetin korona virüs salgınına karşı uyguladığı karantina tedbirleri ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren küçük çaplı işletmelerin ve bireysel şirketlerin yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmek istemesi halk tarafından protesto edildi. Başkent Kiev’de bir araya gelen yüzlerce kişi 3 ana caddeyi trafiği kapatarak, şehir merkezine yürüdü. Yürüyüşün sonunda Ukrayna Meclisi önünde toplanan göstericiler, eylemlerine meclis önünde devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoda herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

“Çalışma ve emek hakkımızı korumak için buradayız”

Protestoya katılan bir gösterici, “Bugün insanlar Ukrayna kanunlarınca kendileri için belirlenen çalışma ve emek haklarını korumak için buradalar. Biz çalışma ve ailemize bakabilme imkanımızın olmasını istiyoruz. Çalışanlarımıza maaş, devlete vergi ödemek istiyoruz. Şurada duran polislerde bizim vergilerimizden maaş alıyor. Bu haklarımızı 2022 yılından itibaren almak istiyorlar. En önemli konumuz bugün bu” ifadelerini kullandı.