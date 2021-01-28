Ukrayna’da karantinanın sona ermesine rağmen protestolar devam ediyor

Ukrayna’da karantinanın sona ermesine rağmen karantina karşıtları ve yazar kasa kullanma zorunluluğunu kabul etmeyen işletmeciler, geçtiğimiz sene Aralık’tan bu yana protestolarına hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hükümet tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina kararının 24 Ocak’ta sona ermesine rağmen karantina karşıtları ile küçük şirketler için yazar kasa kullanımı zorunluluğunu getiren yasa tasarısına karşı çıkanlar, geçtiğimiz sene 1 Aralık’ta başlattıkları protestolarına devam ediyor. Neredeyse 2 aydır devam eden protestolarda göstericiler, zaman zaman Ukrayna Meclisi binası önünde toplanırken, zaman zaman da şehrin merkezindeki Meydan Bölgesi’ni tercih ediyor.

Ukrayna’da protestolar sırasında etkisini gösteren kötü hava koşulları ise göstericilere engel olmadı. Kötü hava koşullarına rağmen göstericiler, bir araya gelerek yazar kasa kullanımını protesto etmek için tekrardan Meydan Bölgesi’nde toplandı. Meydan’da toplanan halka ise bedava gıda dağıtıldı.