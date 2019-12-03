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Ukrayna’da kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Ukrayna’da annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin arabasına çıkan kedi bebeği boğarak öldürdü.Ukrayna’ya bağlı Vinnitsa bölgesinin Lipovetsky bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesindeki kadın kısa süreliğine bebeğini bırakarak içeriye girdi.

Ukrayna’da kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

Ukrayna’da annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin arabasına çıkan kedi bebeği boğarak öldürdü.
Ukrayna’ya bağlı Vinnitsa bölgesinin Lipovetsky bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesindeki kadın kısa süreliğine bebeğini bırakarak içeriye girdi. Avluda bebek arabasında bekleyen 9 aylık bebeğin yanına bir kedi yaklaştı. Cinsiyeti kız olan bebeğin arabasının üstüne çıkan kedi bebeğin üstüne atladı. Bebek bir süre sonra nefes alamayarak yaşamını yitirdi. Anne geriye döndüğünde ise bebek arabasının içinde bir kedinin olduğunu fark etti. Kediyi kovan anne bebeğinin hareket etmediğini fark ederek polisi aradı. Olay yerine ulaşan polis ve ambulans ilk incelemelerini yaparken doktorlar bebeğin öldüğünü belirterek rapor tuttu. Polisler ise olay yerinde inceleme inceleme başlattı.

Adli tıpta kedi tarafından boğulduğu anlaşıldı
Yapılan adli tıp incelemesinde bebeğin vücudunda zorlanma fark edilmedi. Bebeğin boğularak öldüğü anlaşılırken kendinin bebeğin yüzüne oturarak nefes almasını önlediği anlaşıldı. Yaşanan trajik olayın üzerine anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. Kedinin ölümüne sebep olan kedi ile ilgili aramaların devam ettiği ve bu yönde soruşturmanın devam edeceği açıklandı.

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