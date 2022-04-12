Ukrayna’da Kimyasal Silah İddiası

Ukrayna’nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddia edildi. Pentagon sözcüsü iddiaları bu aşamada doğrulayamadıklarını ancak haberlerin doğru olması halinde bunun son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Bugün sosyal medyada Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’de kimyasal silah kullanıldığını iddia eden ancak doğrulanmayan bazı haberler paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birinde Ukrayna’daki Azov Tugayı'nın, Mariupol’de zehirli bir maddenin insansız hava araçlarıyla atıldığını ileri sürdüğü iddia edildi.

Mariupol belediye başkanının danışmanlarından Petro Andryuşçenko ise Telegram kanalında yaptığı bir paylaşımda kimyasal saldırı iddialarının doğrulanmadığını ve daha sonra ayrıntı vermeyi ve durumu açıklığa kavuşturmayı beklediğini yazdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de geç saatlerde yaptığı açıklamada Rus güçlerin Ukrayna’da kimyasal silah kullanabileceği uyarısında bulundu, ancak şimdiye kadar kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda ayrıntı vermedi.

Ukrayna lideri “Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Dünya liderlerine Rus ordusu tarafından kimyasal silah kullanılması olasılığının görüşüldüğünü hatırlatmak isterim” dedi.

Yaptırımların ağırlaştırılması gerektiğini yineleyen Zelenski, “Rus tarafından kitle imha silahlarının lafını bile duymayacak şekilde bu paketin hazırlanma zamanı geldi. Rusya’ya karşı petrol ambargosu zorunluluk. Rusya’ya karşı petrol sektörünü etkilemeyen yeni bir yaptırım paketi Moskova’da bir tebessümle karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan: “Putin ve rejimi hesap verir”

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Twitter’dan yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin ayrıntıları doğrulamak amacıyla ortak ülkelerle hızlı bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Truss, “Bu tür silahların herhangi bir şekilde kullanılması çatışmanın tırmandırılması olur. Putin ve rejimi hesap verir” ifadelerini kullandı.

Pentagon: “Doğruysa son derece endişe verici”

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal medyada Rus güçlerin Mariupol kentinde potansiyel bir kimyasal cephane kullandıklarını iddia eden haberlerin farkındayız” dedi; ancak iddiaları şu aşamada doğrulayamadıklarını, durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Pentagon sözcüsü, “Haberler doğruysa son derece endişe verici. İddialar Rusya'nın Ukrayna'da kimyasalla karışık göz yaşartıcı gaz dahil çeşitli isyan kontrol maddelerini kullanma potansiyeline dair sahip olduğumuz kaygıları yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

