Ukrayna’da koalisyon çöktü

Ukrayna’da koalisyon, Halk Cephesi’nin ayrılmasıyla çöktü.

Ukrayna’da koalisyon, Halk Cephesi’nin ayrılmaya karar vermesinin ardından çökerek, Cumhurbaşkanı seçilen Volodymyr Zelenski’nin erken genel seçim yapmasını engelledi.

Görevdeki Petro Poroshenko’yu geçen ay kazandığı seçim zaferiyle mağlup eden Zelenski, Ekim ayında ülkeden yapılacak genel seçimlerden önce meclisi feshetmeyi ve erken genel seçim düşüneceğini söyleyerek iktidar boşluğunu önlemek için bir an önce yemin etmek istedi. Zelenski’nin yemin töreni 20 Mayıs’ta yapılacak.

Ancak, Halk Cephesi koalisyondan çekilerek Zelenski’nin erken seçim şansını etkili bir şekilde düşürdü. Yeni bir koalisyon kurulması 30 gün sürüyor bu da Zelenski’nin parlamentonun süresinin sona ermesinden altı ay önce gerçekleşebilecek erken seçim çağrısı için son tarihi kaçıracağı anlamına geliyor.

Halk Cephesi meclis grubu başkanı Maksym Burbak yaptığı konuşmada, "Yeni şartlar mecliste azami güç konsolidasyonu gerektiriyor. Yeni bir başkan, yeni bir gündem, yeni bir koalisyon. Halk Cephesi meclis grubu 2014 yılında kuruldu ve bugüne kadar yürürlükte olan koalisyonun görevlerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Burbak, yeni koalisyon kurma müzakerelerinin derhal başlaması ve genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması gerektiğini söyledi.



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