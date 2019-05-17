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Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

17.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Ukrayna'da hükümeti oluşturan Poroşenko Bloğu ile Halk Cephesi Partisi ortaklığındaki koalisyon, Halk Cephesi'nin koalisyondan çekilmesiyle son buldu.

Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

Ukrayna’da hükümeti oluşturan koalisyon, Halk Cephesi Partisi’nin çekilme kararı alması ile bozuldu. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun liderliğini yaptığı Dayanışma Bloğu ile Halk Cephesi arasındaki koalisyonun dağılmasının ardından, Ukrayna yasalarına göre en geç bir ay içinde yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor. Bu zaman zarfında hükümet kurulamaz ise parlamento devlet başkanı tarafından feshedilebiliyor. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, bu durumdan kesinlikle kaçınmak istediklerini açıkladı.

"Halkın Hizmetkarı" olası bir seçimde favori

Ülkede geçtiğimiz Nisan ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini aktör ve komedyen Volodimir Selenski kazanmıştı. 20 Mayıs Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Selenski’nin partisi "Halkın Hizmetkarı"nın olası bir parlamento seçiminden birinci parti olarak çıkabileceği belirtiliyor. Ancak siyasi uzmanlar partinin tek başına iktidara gelemeyeceği görüşünde.

rtr/ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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