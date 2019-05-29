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Ukrayna’da kömür madeninde göçük: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 2 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.Lviv’de bir kömür madeninde göçük meydana geldi.

Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte, 2 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lviv’de bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi’ne bağlı birimler tarafından olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiği belirtildi. Ukrayna Bağımsız Madenciler Derneği Başkanı Mihail Volunets tarafından yapılan açıklamada, “Lviv’e bağlı Selets Sokalakoho köyünde bulunan Lesnaya adlı maden ocağında, 242 metre derinliğinde sabaha karşı oluşan göçük esnasında, madende bulunan 21 kişiden 2’si göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Ölenlerden 1997 doğumlu olan işçinin cesedi bir saat uğraşın ardından toprak üstüne çıkarılmıştır. Diğer ölen vatandaşın cesedine ulaşma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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