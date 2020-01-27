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Ukrayna’da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Ukrayna’da 1 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Ukrayna’da 1 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Ukrayna’da 1 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Ukrayna’da 1 kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Lviv Bölge Laboratuarı Başkan Yardımcısı Aleg Kogut yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Livov şehrinde bir kişi, kendisinde korona virüsü bulgularına rastlanıldığı için hastanede özel bir bölümde karantina altına alındı. Şahısta yüksek ateş, öksürük ve yorgunluk gibi korona virüsü belirtileri bulunmaktadır. Yaptığımız analizlere dair sonuçları, yurtdışında özel bir laboratuvardaki incelemeden sonra öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.
Karantinaya alınan şahsın Çin’de üniversite öğrencisi olduğu ve 27 Ocak Pazartesi sabahında memleketi Lviv’e geldiği ifade edilirken hastanın irtibat kurduğu kişilerin üzerinde yapılacak olan araştırmalara yönelik çalışmaların devem ettiği belirtildi.
Öte yandan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk bir açıklama yapmış ve yaptığı açıklamasında, “Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna’da 1 kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak” ifadelerini kullanmıştı.

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