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Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı

KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.

Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, milletvekilleri, parlamentonun izni olmadan yargılanabilecek.

Milletvekillerinin, siyasi tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanmasını kapsamayan yasa, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili dokunulmazlığı Ukrayna

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