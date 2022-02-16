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Ukrayna'da Milli Birlik Günü

16.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin “16 Şubat’ta Rusya’nın ülkesini işgal edeceğine” dair çıkan haberlerin ardından ilan ettiği “milli günde” ülkedeki okullarda, hastanelerde ve birçok mağazada Ukrayna bayrağının renkleri olan “sarı-mavi” pankartlar ve bayraklar asıldı

Ukrayna'da Milli Birlik Günü

Ukraynalılar, olası Rus işgaline karşı bayraklar taşıyarak ve milli marşlarını söyleyerek yürüdüler.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin “16 Şubat’ta Rusya’nın ülkesini işgal edeceğine” dair çıkan haberlerin ardından ilan ettiği “milli günde” ülkedeki okullarda, hastanelerde ve birçok mağazada Ukrayna bayrağının renkleri olan “sarı-mavi” pankartlar asıldı.

Kiev’in ana caddelerinden biri olan Khreshchatyk Bulvarı boyunca, devlet daireleri Ukrayna bayrakları asarken, küçük bir kafe işleten Mykola isimli Ukrayna vatandaşı da Reuters haber ajansına, “Sadece normal bir gün, ama bu bayraklar bir amaç için burada, kimseden korkmadığımızı göstermek için. Bizi korkutmadılar" diye konuştu.

Paltosunun yakasında küçük bir Ukrayna bayrağı taşıyan emekli Ludmila da "Herkes bizi korkutmak istiyor ve biz ülkemizde kalmak için buradayız" dedi.

Başkent Kiev’de belediyeye ait bir hoparlörden vatansever şarkılar çalınırken televizyon kanalları ve hükümetin Youtube kanallarındansa çeşitli konuşmalar yayınladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, televizyondan halka hitabında “Ukraynalıların barış, mutluluk ve aileleriyle beraber yaşama konusunda ortak arzuları olduğunu” dile getirdi.

Zelenski “Kimse ülkemizi bizim kadar sevemez ve sadece biz birlikte ülkemizi koruyabiliriz” dedi.

Rusya, her ne kadar Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını reddetse de “güvenlik talepleri karşılanmazsa, ‘askeri-teknik’ eylemlerde bulunabileceğini” bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna sınırında düzenlediği tatbikatın ardından bazı askeri birliklerini çekmeye başladığını açıklamıştı. Ancak ABD ve müttefikleri bunu henüz teyit edemediklerini bildirmiş, ABD Başkanı Joe Biden da 150 binden fazla Rus askerinin Ukrayna sınırı yakınında konuşlanmış vaziyette olduğunu söylemişti.

Moskova’dan gelen açıklamadan birkaç saat sonra ise Ukrayna, savunma bakanlığı ile iki bankanın çevrimiçi ağlarının siber saldırı altında olduğunu açıklamıştı.

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