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Ukrayna’da OHAL Hazırlığı

23.02.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da, Rusya’nın ülkeyi işgal olasılığı karşısında “halkı ve ülke ekonomisini” koruma amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 24 Şubat'ta başlayacak OHAL uygulamalarının 30 gün yürürlükte kalacağı, gerekli bulunması halinde de 30 daha uzatılacağı belirtiliyor

Ukrayna’da OHAL Hazırlığı

Ukrayna'da, Rusya’nın ülkeyi işgal olasılığı karşısında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başbakanı Oleksiy Danilov’un bugün meclis oylaması öncesinde yaptığı açıklamaya göre, OHAL kapsamında, “halkı ve ülke ekonomisini” koruma amacıyla bazı kısıtlamalar getirilecek.

24 Şubat'ta başlatılacak olan OHAL uygulamalarının 30 gün yürürlükte kalacağı, gerekli bulunması halinde de 30 daha uzatılacağı belirtiliyor.

Ukrayna OHAL yasaları, yetkililere seyahat ve ulaşımda kısıtlama getirme, belirli yapı ve bölgelerde güvenlik gücünü arttırma ve grevleri yasaklama dahil çeşitli yetkiler veriyor.

Danilov, OHAL yürürlüğe girdiğinde yerel yönetimlerin durum değerlendirmesi yaparak sokağa çıkma yasağı dahil bazı kısıtlamaları devreye sokma yetkisine sahip olacağını belirtti.

“Belirli bölgelerde oluşabilecek tehditler doğrultusunda daha az ya da daha güçlü OHAL uygulanacak” diyen Danilov, bu bölgelerin “Rusya Federasyonu ve Belarus’la olan sınır bölgeleri” olduğuna da vurgu yaptı.

Danilov, “Bunlar, ekonomimizin ve ülkemizin işleyişinin devam edebilmesi için huzuru korumaya yönelik önlemler” ifadelerini kullandı.

Yeni OHAL uygulamaları, ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu ve Rusya’nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç ülkenin tümünü kapsıyor. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların olduğu söz konusu iki bölgede kısıtlamalar 2014 yılından bu yana devrede.

Bazı milletvekilleri, OHAL yerine sıkıyönetim getirilmesinden yana. Ancak henüz bu yönde bir karar alınmadığını söyleyen Danilov, “Gerekirse o da anında devreye sokulabilir” dedi.

Ülkede sınır bölgelerinde bazı önlemler şimdiden uygulamaya koyuldu. Bunlar arasında, sınıra yakın yerlerde yabancıların kalmasıyla ilgili düzenlemeler, radyo ve drone kullanımı ve belirli kişi ve yapıların fotoğrafının çekilmesi ya da kayda alınmasına karşı kısıtlamalar dahil.

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