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Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacak

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

UKRAYNA'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın cenazesini teslim almak için babası yarın Ukrayna'ya gidecek.

Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacak

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- UKRAYNA'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın cenazesini teslim almak için babası yarın Ukrayna'ya gidecek. Baba Levent Yılmaz, katil zanlısını tanımadığını, kızıyla 1 yıl önce arkadaşlık yaptığını, Ukrayna'daki arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.
Harkov'daki evlerinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile birlikte öldürülen Buket Yıldız'ın baba ocağında yas sürüyor. Acılı aileyi, Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki evlerine gelen yakınları teselli etmeye çalışıyor. Kızının acısıyla yıkılan baba Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'yi tanımadığını ancak kızıyla 1 yıl önce arkadaş olduğunu, Ukrayna'daki arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Katil zanlısının, kendisinden ayrılan kızının peşini bırakmadığını belirten baba Yıldız, cenazeyi teslim almak için yarın Ukrayna'ya gideceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacakUkrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacakUkrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacakUkrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacak

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