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Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız'la (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ailesi, işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesini bekliyor.

Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız'la (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan ailesi, işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesini bekliyor.
Ukrayna'nın Harkov kentindeki Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Valentinovskaya Caddesi üzerinde kiralık oturdukları apartman dairesinde önceki gün bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, şüphelinin, öldürülen Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can K. olduğunu belirledi. Geçen 2 Ocak'ta Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptığı belirlenen Hüsnü Can K.'nin aranması sürerken, öldürülen kızlardan Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesinin evinde büyük üzüntü yaşanıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Hüsünbeyi Ailesi'nin, işlemlerin tamamlanıp, kızlarının cenazesinin getirilmesi için bekleyişi sürüyor.
Öte yandan, Zeynep Hüsünbeyi'nin halası Ilgın Selek, şüpheli Hüsnü Can K.'nin, Türk asıllı olduğunu, ancak Harkov kentinde yaşayan Ukraynalı bir aile tarafından küçük yaşlarda evlatlık alınıp, orada büyütüldüğünü ve kenti iyi bildiğini öğrendiklerini söyledi. Ilgın Selek ayrıca, Hüsnü Can K.'nin Ukrayna ve Türkiye arasında sık sık seyahat ettiğinin tespit edildiğini de dile getirdi.

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Ukrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyorUkrayna'da öldürülen İzmirli Zeynep'in ailesinin acılı bekleyişi sürüyor

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