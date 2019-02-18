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Ukrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

UKRAYNA'da, 23 yaşındaki Ukraynalı kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası TIR şoförü Fahrettin Altundağ (47), memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Ukrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - UKRAYNA'da, 23 yaşındaki Ukraynalı kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası TIR şoförü Fahrettin Altundağ (47), memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi. Sürücünün yeğeni Üstün Altundağ (35), "Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar" dedi.
Olay, cuma günü saat 04.00 sıralarında, Ukrayna'nın Dunayivtsi kentinde meydana geldi. Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde 25 yıldır TIR şoförü olarak çalışan Fahrettin Altundağ, Dunayivtsi'de TIR parkında uyumak için mola verdi. Altundağ, burada saldırıya uğrayıp, 22 yerinden bıçaklanarak, yaşamını yitirdi. Ukrayna polisi, olayın ardından ismi öğrenilemeyen, 23 yaşındaki Ukraynalı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Altundağ'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi. Fahrettin Altundağ, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan köyündeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Fahrettin Altundağ'ın kendisi gibi TIR şoförlüğü yapan ağabeyi Rafet Altundağ'ın da 2 ay önce Ukrayna'da gasbedildiği öğrenildi.
Yeğen Üstün Altundağ, amcasının ölümüyle ilgili "Amcam nakliyeci, yurt dışında çalışıyor. Ukrayna'da gece geç saatlerde giderken dinlenmek için parkta mola veriyor. Saat 04.00'e yakın uyanıyor. Otopsi raporlarına göre arabadan aşağı iniyor. Kafasının arka tarafında yarık meydana gelmiş. Kalbinde 3 defa bıçak izi var. Kol tarafından atardamarda patlama var. Daha sonra bekçi kulübesine gitmeye çalışırken vefat etmiş. Saat 04.00 ile 04.30 arası olmuş. Oradaki kulübede bekçi yok. Sabah 08.30 ile 09.00 arası bekçi değişimi esnasında diğer bekçi görüyor" dedi.
'TEK BİR KADININ YAPABİLECEĞİ İŞ DEĞİL'
Üstün Altundağ, Ukrayna'da 23 yaşında kadının gözaltına alındığını duyduklarını belirterek, "Bir kadının öldürdüğüne yönelik gözaltı var; ama o kadın da otururken yakalanmış. Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar; çünkü tepkiler büyümüştü. Ortaya bir şey atmaları gerekiyordu. Orada kadını buldular. Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok, soymuşlar. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Oradaki polisler de can güvenliği olmadığı yönünde tepkiler gelince son zamanlarda yaşanan 3'üncü ölümlü olay olunca ortaya bir suçlu bulmak zorundalardı. Böyle bir iddia attılar. Benim amcam gasp nedeniyle öldürüldü. Bunu bir bayana bağlamak imkansız. Bayan da olabilir ama tek başına bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz bunun yanında 2- 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şirket aracılığıyla Ukrayna'da avukat tuttuk. Olay şu an incelemede. Biz de sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

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Ukrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildiUkrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildiUkrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildiUkrayna'da öldürülen TIR şoförü, Bolu'da toprağa verildi

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