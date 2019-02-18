HABER

Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün cenazesi defnedildi

Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün cenazesi defnedildi

Ukrayna'da mola verdiği tır parkında öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde tır şoförü olarak çalışan ve önceki gün tır parkında mola verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürülen Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi.

Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından, köy mezarlığında defnedildi.

Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının nakliye işinde çalıştığını ve yurt dışına çıktığını söyledi.

Amcasının mola verdiği tır parkında öldürüldüğünü aktaran Altundağ, "Otopsi raporlarına göre kafasına vurulmuş ve vücudunda 22 bıçak darbesi bulunuyor. Amcamı soymaya kalkmışlar." diye konuştu.

Ukrayna'da öldürülen tır şoförü son yolculuğa uğurlandı

Ukrayna'da öldürülen tır şoförü son yolculuğa uğurlandı

Ukrayna'da öldürülen tır şoförü son yolculuğa uğurlandı

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Kardeşler 2 saat arayla hayatını kaybettiKardeşler 2 saat arayla hayatını kaybetti
Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' olduMiyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu cinayet Ukrayna Yeniçağa

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İğne atılsa yere düşmüyor!

İğne atılsa yere düşmüyor!

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.