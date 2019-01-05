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UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ASAYİŞ ŞUBEDE

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 21:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının Asayiş Şubeye getirilişi
-Polis eşliğinde içeri girmesi
-Detaylar

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Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının zanlısı Asayiş Şubeye sevk edildiUkrayna'da öldürülen Türk kızlarının zanlısı Asayiş Şubeye sevk edildi
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