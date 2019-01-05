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UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI EMNİYETE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:28 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı.

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi
Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında babasının mezarı başında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Hüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Zanlının sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Zanlının polis merkezine getirilmesi
-Mezarlığın görüntüleri

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