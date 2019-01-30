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Ukrayna’da öldürülen Zeynep’in cenazesi baba ocağına getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi, İzmir’deki baba evine getirildi.Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü.

Ukrayna’nın Harkov kentinde arkadaşı Buket Yıldız ile birlikte öldürülen üniversite öğrencisi Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi, İzmir’deki baba evine getirildi.
Ukrayna’da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kızların cenazeleri bugün Türk Hava Yollarının Kharkiv uçağıyla İstanbul’a getirildi. Ukrayna’ya cenazeleri almaya giden Buket Yıldız’ın anne ve babası Canan Yıldız, Hikmet Levent Yıldız, teyzesi Şevval Tekin ile Zeynep Hüsünbeyi’nin babası Yurdal Hüsünbeyi de aynı uçakla Türkiye’ye geldi. Buket Yıldız’ın cenazesi, Atatürk Havalimanından memleketi Hatay’a gönderilirken, Zeynep Hüsünbeyi’nin cenazesi ise akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi.

“Hiç kimse öldürülmesin”
Cenazeyle birlikte İzmir’e gelen Zeynep’in babası Yurdal Hüsünbeyi, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Acılı baba, “İnsanlar öldürülsün istemiyorum. Canımızı kaybettik. Kızım oraya gitmekten mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyorum. Kızımı getirmemde yardımcı olan hükümetimize ve kurumlara çok teşekkür ederim” dedi.
Genç kızın amcası Mete Hüsünbeyi ise, “Zeynep’e bu yaşına kadar yaşattığı güzelliklerden dolayı teşekkür ederiz. Acımız çok derin ama gururumuz da bir o kadar büyük. Olayın yaşandığı gün de sınavı olduğu için eğlenmeye değil de ders çalışmaya gitmiş. Buket’in ailesine de başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü defnedilecek
Cenazesi baba ocağına getirilen Zeynep Hüsünbeyi’nin cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cenazenin İzmir’in Karabağlar semtinde bulunan Kavaklıpınar Camii’nde öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.

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