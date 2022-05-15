Ukrayna’da Ölen Gazetecilerin Sayısı Artıyor

Rusya’nın Ukrayna işgaline başlamasından bu yana bir gazeteciler sendikasına göre ülkede en az 23 gazeteci hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi bu gazetecilerin en az yedisinin görev başındayken öldüğünü bildirdi.

Ukrayna savaşı binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Ukrayna’daki Ulusal Gazeteciler Sendikası’na göre hayatını kaybedenler arasında 23 gazeteci de var.

Ulusal Gazeteciler Sendikası’ndan Sergiy Tomilenko, ‘‘Medya çalışanları işgal güçlerinin doğrudan hedeflerinden. Bu Fox News için çalışan arkadaşlarımız foto muhabiri Maksim Levin, Alexandra Kuvshinova ve diğerlerinin ölümü ile doğrulanmış oldu. Hayatta kalacak kadar şanslı olanların ifadeleri de bunu doğruluyor. İsviçreli bir foto muhabirinin aracında ‘basın’ yazıyordu, gerekli tüm akreditasyona sahipti. Ancak bu Rus güçlerinin arabaya saldırmasını, soymasını; malzemelerini ve parasını almasını engellemedi’’ diyor.

Gazeteci Oksana Baulina, Kiev’deki alışveriş merkezi yakınında bir roket saldırısında hayatını kaybetti. Aynı alışveriş merkezi bir gün önce de Rus güçleri tarafından bombalanmıştı.

Grati başeditörü Anton Naumliuk, ‘‘Bombalama sonrasında yalnızca kurtarma görevlileri, gazeteciler ve oradan geçen birkaç kişi vardı’’ diyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi, gazetecilerin haber yaptıkları için misilleme olarak hedef alındıklarını kanıtlamanın zor olduğunu söylüyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nden Carlos Martinez de la Serna, ‘‘Yalnızca gazetecilerin haber geçerken ve gazetecilik yaparken öldürülüp öldürülmediklerini söyleyebiliriz. Bu açıdan haber geçerken öldürüldüklerinin doğrulandığını söyleyebildiğimiz en az yedi gazeteci var. Ancak soruşturulması gereken vakaların sayısı çok daha fazla’’ diyor.

Caros Martinez de la Serna, gazetecilerin güvende olmadıklarının farkında ancak gazeteciler Rusya’nın Ukrayna işgalinin kayıt altına alınmasında hayati bir role sahip.

Serna, ‘‘Onlar korkunç bir işgalin önemli tanıkları. Savaşı belgeliyorlar ve bu belgeleri, olan bitenin kayıt altına alınabilmesi için gelecek nesillere bırakıyorlar’’ diyor.

Anastasia Stanko Mart ayında Ukrayna’da hayatını kaybeden foto muhabiri Maksim Levin ile birlikte daha önce bir kez çalışmış. Eski editör, gazetecilerin çektiği fotoğraflar ve videolar sayesinde dünyanın savaşı tüm gerçekliğiyle gördüğünü söylüyor.

Stanko, ‘‘Bazı gazeteciler kuşatma altındaki şehirlerde kalıyor. Halkı kurtarmak için buradan haberler geçiyorlar’’ ifadelerini kullanıyor.

Bazı gazetecilerin hayatını kaybetmesine ve bazılarının gözaltına alınmasına rağmen yüzlercesi bölgede kalarak Rusya’nın Ukrayna savaşını kayıt altına almaya devam ediyor.

