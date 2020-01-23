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Ukrayna'da otoyol ihalesini Türk şirketi kazandı 

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

 Ukrayna’da Kiev-Odessa M-05 Otoyolu’nun onarımı ihalesini Türk şirketi Onur Taahhüt’ün kazandığı açıklandı.

Sonat KEREM/KIEV, (DHA) - Ukrayna’da Kiev-Odessa M-05 Otoyolu’nun onarımı ihalesini Türk şirketi Onur Taahhüt’ün kazandığı açıklandı.
Ukrayna devlet kara yolları kurumu Ukravtodor’dan yapılan açıklamada, Kiev-Odesa M-05 Otoyolu onarım işleri için açılan ihaleyi Türk şirketi Onur Taahhüt’ün kazandığı duyuruldu. Kiev-Odessa Otoyolu onarımı projesinin 2020 yılında Ukrayna’nın en fazla önem verdiği altyapı projelerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, "Kiev-Odesa M-05 Otoyolu, uluslararası Helsinki-Kiev-Odesa-Dmitrovgrad-Aleksanrupolis E95 Otoyolu’nun ana hattını oluşturuyor ve Kiev, Çerkasi, Kirovograd, Nikolayev ve Odesa illerinden geçiyor" denildi.
Onur Taahhüt’ün Kiev-Odesa Otoyolu’nun toplamda 41 kilometrelik bölümünün onarımını üstleneceği belirtildi. 2004 yılından bu yana Ukrayna’da faaliyette bulunan Onur Taahhüt, ülkede altyapı alanında birçok önemli projeye imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türk şirketi Onur Taahhüt ve Ukraynalı şirketler tarafından yenilenen Zaporoje-Mariupol otoyolunu test etmek için direksiyon başına geçmişti.
Bu yıl da "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan Onur Taahhüt'ün Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan ödülünü almıştı.

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