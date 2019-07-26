HABER

Ukrayna'da oy sayma işlemi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı yüzde 43,16 oy alarak seçimlerden birinci çıktı

KİEV (AA) - Ukrayna'da yapılan erken genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların tamamının açılmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı yüzde 43,16 oy alarak seçimlerden birinci çıktı.

Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 13,05, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,18, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,10 ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses yüzde 5,82 oy alarak yüzde 5 barajını geçti.

Buna göre, Ukrayna'da parlamentoya 5 siyasi parti girebildi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonunun 15 gün içinde sonuçları resmi olarak açıklamasının ardından hükümet kurma çalışmaları başlayacak.

Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra Ukrayna Parlamentosunu feshederek erken parlamento seçimi kararı almıştı.

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Adıyamanlılar kan vermek için hastaneye akın ettiAdıyamanlılar kan vermek için hastaneye akın etti
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yaz tatiline çıkacaklar trafiğe dikkat”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yaz tatiline çıkacaklar trafiğe dikkat”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.