Ukrayna’da pazar günü erken genel seçim yapılacak

KİEV (AA) - ALİ CURA - Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Vladimir Zelenskiy’in göreve gelir gelmez parlamentoyu feshetmesi nedeniyle pazar günü genel seçim yapılacak.

Ukrayna Parlamentosunda (Verkhovna Rada) bulunan 225 sandalye için 22 partinin katılacağı seçimlerde 2 bin 747 milletvekili adayı yarışacak. Yüzde 5’lik baraj uygulamasının olduğu seçimler için Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerde ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da sandık kurulmayacak.

Anketlere göre, yüzde 5 barajını 5 partinin geçmesi bekleniyor. Zelenskiy’in "Halkın Hizmetkarı" partisinin oyların yüzde 49,5’ini alacağı, Rusya yanlısı "Yaşam İçin Muhalefet Platformu"nun ise yüzde 10,5 ile ikinci sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışmasının yüzde 7,7, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisinin ise yüzde 6,9 oy alması bekleniyor. Rock grubu Okean Elzi’nin solisti Svyatoslav Vakarçuk’un partisi Ses’in ise yüzde 5,9 oy alacağı öngörülüyor.