Ukrayna'da polis, aranan DEAŞ üyesini yakaladı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de polis, İnterpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişiyi yakaladı.

Kiev Bölge Polis Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kiev bölgesinde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Kırgızistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu 4 kişi ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan birinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve 12 yıl hapse mahkum edildiği tespit edildi.

Polis, operasyonun yapıldığı evde patlayıcı madde ve silah buldu.

