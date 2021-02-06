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Ukrayna’da polise 300 dolar rüşvet teklif etti, arabasından 715 bin dolarlık uyuşturucu çıktı

06.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da polise 300 dolar rüşvet teklif etti, arabasından 715 bin dolarlık uyuşturucu çıktı

Ukrayna’da şüpheli hareketleri olduğu gerekçesiyle durdurulan ve polise 300 dolar rüşvet teklif eden sürücünün aracından 715 bin dolar (5 milyon TL) değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Ukrayna’nın başkenti Kiev ilginç bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu.

Ukrayna’da şüpheli hareketleri olduğu gerekçesiyle durdurulan ve polise 300 dolar rüşvet teklif eden sürücünün aracından 715 bin dolar (5 milyon TL) değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev ilginç bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. Akademika Gluşkova Bulvarı’nda aracı durdurulan bir şahıs, arama yapmak isteyen polislere 300 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen polisler, araçta başlattıkları arama sonucunda piyasa değeri 715 bin dolar (5 milyon TL) değerinde tutarında uyuşturucuyu madde ele geçirdi. Arabanın farklı bölmelerine saklanan 40 paket uyuşturucuya Kiev polisi tarafından el konuldu.
Gözaltına alınan şahıs hakkında Ukrayna Ceza Kanunu’nun "uyuşturucu madde ticareti yapmak” maddesince yasal işlem başlatıldı.

Ukrayna’da polise 300 dolar rüşvet teklif etti, arabasından 715 bin dolarlık uyuşturucu çıktı

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