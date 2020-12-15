HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna’da protestolar devam ediyor: 40 polis yaralandı

Ukrayna’da protestolar devam ediyor: 40 polis yaralandı

15.12.2020 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeni karantina kurallarına ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu karşı 1 Aralık’tan bu yana devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yeni karantina kurallarına ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu karşı 1 Aralık’tan bu yana devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 40 polis yaralandı.

Geçtiğimiz haftalarda Başkent Kiev’de, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmak istenen yeni karantina kuralları ve şirketlerin yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan yüzlerce kişi sokağa dökülmüştü. Hükümet tarafından alınan bu kararlar Ukrayna Meclis binasının önünde de protesto edilmişti. Protestolar 15’inci gününde devam ederken, Kiev’de polis ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Başkentteki Hırşatik Meydanı’nda çadır kurmak isteyen göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Ukrayna Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 40 polisin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Başbakan Denis Şmigal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Bursa'da sahte içki faciası!Bursa'da sahte içki faciası!
Yerli Malı Haftası başladı!Yerli Malı Haftası başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Yer: İstanbul! Polisleri böyle tehdit etti: Çoğunuzu Doğu’ya sürdüreceğim

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

Bursa'da sahte içki faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte içki faciası!

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

'Korona var, elini yıka' diyen anneye şiddet ve tehdit iddiasına gözaltı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.