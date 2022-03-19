Ukrayna’da Rus Saldırıları Hız Kesmiyor

Rusya'nın Ukrayna’yı işgali dördüncü haftasına girerken ülkede birçok cephede çatışmalar şiddetlendi.

Kiev bölgesel yönetiminin bildirdiğine göre, başkentin kuzeybatısındaki Buça, Hostomel, Irpin ve Moshchun banliyöleri bugün ateş altındaydı.

Yönetim, başkentin 165 kilometre kuzeyinde bulunan Slavutıç şehrinin "tamamen abluka altında" olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko bugün yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da, Ukrayna ve Rus güçlerinin Azovstal çelik tesisinin kontrolu için çatıştığını söyledi. Denisenko televizyonda yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en büyük metalurji tesislerinden biri fiilen yok ediliyor" dedi.

Ukrayna Ulusal Polisi de Rus güçlerinin son 24 saat içinde doğu Donetsk bölgesindeki Mariupol, Avdiivka, Kramatorsk, Pokrovsk, Novoselydivka, Verkhnotoretske, Krymka ve Stepne şehirlerinde ve köylerde ateş açtığını duyurdu.

Telegram'da yayınlanan açıklamada, roket ve ağır topçu saldırılarının onlarca sivili öldürdüğü ve yaraladığı söylenirken, saldırıların en az 37 konut ve altyapı tesisine zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yıktığı sivil yerleşimler arasında çok katlı evler, okul, kreş, müze, alışveriş merkezi ve idari binalar bulunuyor" denildi.

Zaporijya bölgesinin valisi Oleksandr Starukh, dün iki füze saldırısı nedeniyle banliyölerde dokuz kişinin sonrası şehirde 38 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Ludmila Denisova dün, sığınak olarak kullanılan Mariupol tiyatrosunun, Çarşamba günü bombalanmasından en az 130 kişinin sağ kurtulduğunu, ancak bin 300 kişinin halen içeride olduğunun düşünüldüğünü bildirdi.

Denisova Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, "Hepsinin hayatta olmaları için dua ediyoruz, ancak şu ana kadar haklarında hiçbir bilgi yok" dedi.

RUSYA HİPERSONİK FÜZE KULLANDI

Rus ordusu bugün, en son teknoloji hipersonik füzesini savaşta ilk kez kullandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Kinzhal füzelerinin Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinde Ukrayna füzelerinin ve havacılık mühimmatının bulunduğu bir yeraltı deposunu imha ettiğini söyledi.

Rusya, MiG-31 savaş uçakları tarafından taşınan Kinzhal'ın 2 bin kilometreye kadar menzile sahip olduğunu ve ses hızının 10 katı hızda uçtuğunu söyledi.

Ukraynalı bir askeri yetkili bugün Ukrainskaya Pravda gazetesine, Ivano-Frankivsk bölgesindeki Dilyatin yerleşimindeki bir askeri depoya dün bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak Ukraynalı yetkili, kullanılan füze türünün henüz doğrulanmadığını söyledi.

Konaşenkov, Rus güçlerinin Karadeniz'in Odesa limanı yakınlarındaki Ukrayna askeri tesislerini vurmak için gemisavar Bastion füze sistemini de kullandığını söyledi.

Rusya, bu füze sistemini ilk olarak 2016 yılında Suriye'deki askeri harekatında kullanmıştı.

10 İNSANİ YARDIM KORİDORU İÇİN ANLAŞMA

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk bugün yaptığı açıklamada, Ukraynalı ve Rus yetkililerin biri, Mariupol'den, birkaçı Kiev çevresinden ve Luhansk’ın doğusundan olmak üzere 10 insani yardım koridoru kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

İnsani yardım koridorları, bölge sakinlerini çatışma alanlarından çıkarmayı ve yardımları bölgeye taşımayı hedefliyor.

Ayrıca Vereşçuk, Rus kuvvetlerinde ele geçirilen güneydeki Herson kentine insani yardım ulaştırmayı planladıklarını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dünkü açıklamasında, Rusya'nın boyun eğdirmek için ülkesindeki şehirleri aç bırakmaya çalıştığını söylemiş; işgalin devam etmesinin Rusya'ya "nesiller" boyunca bir bedel ödeteceği uyarısı yapmıştı.

Zelenski’nin açıklamaları, Putin’in Kırım’in ilhakının sekizinci yıldönümünde, Ukrayna’da çıkmaza giren Rus güçlerini desteklemek için bir miting düzenlemesinin ardından geldi. Zelenski, dünkü mitinge katıldığı bildirilen 200 bin kişinin Ukrayna'ya konuşlandırılan Rus güçlerinin sayısına yakın olduğunu söyledi.

Putin, mitingde “Ukrayna ve Kırım, Belarus ve Moldova, hepsi benim ülkem” sözleriyle başlamış, Rusya’nın eylemlerinin “soykırımı” önlemek için gerekli olduğunda ısrar etmişti.

Putin'in bu iddiaları, diğer ülkeler tarafından reddediliyor. Miting, Rusya'nın savaş alanında beklenenden daha ağır kayıplarla ve içeride giderek daha otoriter bir yönetimle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Rus polisi binlerce savaş karşıtı protestocuyu gözaltına aldı.

İşgalin ardından Kremlin, muhalefete ve bilgi edinme yöntemlerine müdahaleyi sürdürüyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını yasaklayan Rusya, Moskova'nın “özel bir askeri operasyon” olarak adlandırdığı savaşla ilgili yalan haber olduğunu iddia ettiği yayıncılara ağır hapis cezaları getirdi.

ANLAŞMA KONUSUNDA ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna’yla müzakerelerde Rus tarafına liderlik eden Vladimir Medinsky dün yaptığı açıklamada, iki tarafın Ukrayna'nın NATO'ya üyelik teklifini düşürmesi ve tarafsız bir statü benimsemesi konusunda anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Rus medyasının yayınladığı açıklamalarda Medinsky, tarafların Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda “yarı yolda” olduğunu söyledi.

Ancak Zelenski'nin danışmanlarından Mikhailo Podolyak, Moskova'nın açıklamalarının “medyada gerilimi kışkırtmak” amacıyla yapıldığını iddia etti.

Podolyak Twitter’dan, “Tutumumuz değişmedi. Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve somut formüllerle güçlü güvenlik garantileri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’DEN UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Putin'i askeri kuvvetleri yeniden örgütlenirken, müzakereleri "dikkatleri başka yöne çekmek" için kullanmakla suçladı.

Truss, Times of London gazetesine verdiği demeçte, "Rus birliklerinin ciddi bir şekilde geri çekildiğini veya masada ciddi bir teklif verildiğini görmüyoruz" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, son istihbarat değerlendirmesinde Kremlin'in "Ukrayna direnişinin ölçeği ve sertliği karşısında şaşırdığını" ve "şu anda ayrım gözetmeyen saldırılar içermesi muhtemel bir yıpratma stratejisi izlediğini" söyledi.

