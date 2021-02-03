Ukrayna'da 'Rusya yanlısı' TV kanallarına yayın yasağı getirildi

Ukrayna'da en çok izlenen haber kanallarından 112, ZIK ve NewsOne'a, "Rusya propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yayın yasağı getirildi. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ifade özgürlüğünü desteklediklerini ama "saldırgan ülkenin finanse ettiği propagandaya" göz yummayacaklarını söyledi. Ukrayna Gazeteciler Birliği ise karara tepki gösterdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Rusya tarafından finanse edildikleri gerekçesiyle dokuz televizyon kanalının yayınlarını durdurma kararı aldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kararı onaylamasının ardından, ülkede en çok izlenen haber kanallarından 112 Ukraina, NewsOne ve ZIK'e de yayın yasağı getirildi.

Beş seneliğine yayınları durdurulan dokuz televizyon kanalı, "Rusya yanlısı" olarak bilinen Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi milletvekili Taras Kozak'a ait.

Partinin liderlerinden Viktor Medvedçuk'un da kanallarla bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası.

Zelenskiy: Saldırgan ülkenin finanse ettiği propaganda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ifade özgürlüğünden yana olduğunu ancak "saldırgan ülkenin finanse ettiği propagandayı" desteklemediğini belirtti.