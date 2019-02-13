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Ukrayna’da SARS alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 19:18 | Son Güncelleme

Ukrayna genelinde A tipi grip ve SARS virüsünden dolayı yaşanan can kayıplarının artması üzerine hükümet yetkilileri harekete geçti.Lviv Sağlık Müdürlüğü Departmanı Başkanı Lübomira Mandzi açıklama yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle ülkemizde ve bölgemizde maalesef hoş olmayan bir durum hakim.

Ukrayna genelinde A tipi grip ve SARS virüsünden dolayı yaşanan can kayıplarının artması üzerine hükümet yetkilileri harekete geçti.
Lviv Sağlık Müdürlüğü Departmanı Başkanı Lübomira Mandzi açıklama yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle ülkemizde ve bölgemizde maalesef hoş olmayan bir durum hakim. A tipi grip ve ölümcül SARS virüsü salgınından dolayı Lviv’de 231 eğitim-öğretim binasında öğrenime ara verildi ve karantina altına alındı” dedi.
Ayrıca kızamık salgını nedeniyle bazı ilkokul, ortaokul ve liselerin de karantinaya alındığı bildirildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın başladığından beri içinde çocukların da olduğu ölü sayı toplamda 32’ye çıkarken, ülke genelinde enfeksiyon kapanların sayısı ise 160 bin 420 olarak açıklandı.
Salgından dolayı gerçekleşen son ölüm vakıası, 9 Şubat tarihinde Vinitsa şehrinde bir tıp öğrencisinin hayatını kaybetmesi sonucu yaşanmıştı.

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