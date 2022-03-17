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“Ukrayna’da savaş suçları işlendiğine katılıyorum”

17.03.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Blinken, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’da savaş suçları işlendiği açıklamasına katıldığını söyledi

“Ukrayna’da savaş suçları işlendiğine katılıyorum”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’da savaş suçları işlendiği açıklamasına katıldığını söyledi.

Blinken, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Şahsen ben sivilleri hedef almanın savaş suçu olduğuna katılıyorum. Son üç hafta yaşanan tüm yıkımın ardından, Ruslar’ın bunun tersini yaptığı sonucuna varmayı zor görüyorum” dedi.

Amerikalı uzmanların, Ukrayna’da işlenmekte olan potansiyel savaş suçlarını belgeleme ve değerlendirme sürecinde olduğunu belirten Blinken, “Sivilleri kasten hedef almak bir savaş suçudur” ifadesini kullandı.

“Moskova’nın, kimyasal silah kullanmak ve sonra da Ukrayna halkına karşı arttırdığı saldırılarını haklı gösterme amacıyla asılsız olarak Kiev’i suçlamak için zemin hazırlıyor olabileceğini düşünüyoruz” diyen ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’da yerel yetkilileri sistematik olarak kaçırıp, bu kişilerin yerine kukla yönetimler getirme planları yapıyor olmasının muhtemel olduğunu, bu sürecin şimdiden başladığını belirtti.

Blinken, Rusya’da devlete ait medya kuruluşlarındaki Rus gazetecilerin “Putin’in yalanlarını yaymayı hazmedemedikleri için” görevlerinden istifa ettiklerini de söyledi.

Blinken, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının, diplomasinin tersi yönünde hareket ettiğini gösterdiğini de kaydetti. Antony Blinken, “Rusya’dan, savaşı diplomasi yoluyla sona erdirme yönünde herhangi bir anlamlı çaba görmedim” diye konuştu.

“ÇİN HABERLERİ KAYGI VERİCİ”

ABD Dışişleri Bakanı’nın basın toplantısında, Çin’in Ukrayna krizi konusundaki tutumu da gündeme geldi. Blinken, Çin’in Rusya’ya doğrudan askeri ekipman yardımında bulunmayı değerlendirdiği haberlerinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Blinken, Başkan Joe Biden’ın yarın görüşeceği Çin Cumhurbaşkanı Başkanı Xi Jinping’e, Pekin’in Rusya’nın saldırganlığını desteklemek adına atabileceği herhangi bir adımın sorumluluğuyla yüzleşeceği mesajını net biçimde vereceğini vurguladı.

ABD’nin gerektiği takdirde Çin’e bedel ödetmekten çekinmeyeceğinin altını çizen Blinken, Pekin’in uluslararası kurallar ve ilkeleri savunmada Rusya lideri Putin üzerindeki etkisini kullanma sorumluluğunun olduğunu belirtti.

Blinken, Çin’in Ukrayna’daki saldırganlığı kınamayı reddettiğine ve kendisini tarafsız bir arabulucu olarak resmetmeye çalıştığına dikkat çekti.

Antony Blinken, G-7 bakanlarıyla bugün Ukraynalı mültecilere yaklaşımın eşgüdümlü yürütülmesi konusunu ele aldığını da aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayabileceğini ancak bu konuda daha fazla ayrıntı veremeyeceğini sözlerine ekledi.

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