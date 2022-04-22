"Ukrayna'da Savaş Suçlarının Kanıtları Artıyor"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarının kanıtlarının arttığını, bunlara rastgele bombardıman ve yargısız infazların da dahil olduğunu bildirdi. Ancak BM, Ukrayna'nın da rastgele silah kullanımında bulunduğunun görüldüğünü kaydetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Rus silahlı kuvvetleri, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri gelişigüzel bombaladı ve top ateşine tuttu, sivilleri öldürdü, hastaneleri, okulları ve diğer sivil altyapıları harabeye çevirdi. Bu eylemler savaş suçu sayılabilir" dedi.

BM'nin Ukrayna'daki insan hakları gözlemcileri, ülkenin doğusundaki Ukrayna silahlı kuvvetlerinin de sivil ölümlere neden olan silahlar kullandığının görüldüğünü bildirdi.

Ukrayna'da "özel askeri operasyon" yürüttüğünü savunan Rusya, sivilleri hedef aldığı ya da savaş suçu işlediği iddialarını reddediyor.

OHCHR, savaşın başladığı 24 Şubat'tan 20 Nisan'a kadar Ukrayna'daki gözlemcilerin 2 bin 345 sivilin öldüğünü, 2 bin 919 sivilin de yaralandığını teyit ettiğini bildirdi.

Bu ölüm ve yaralanma vakalarının yüzde 92,3'ü, hükümetin kontrolu altındaki bölgelerde, yüzde 7,7'si Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolundaki Donetsk ve Luhansk'ta kaydedildi.

Michelle Bachelet, "Yoğun çatışmaların sürdüğü Mariupol gibi bölgelerdeki dehşet ortaya çıktıkça gerçek rakamların çok daha yüksek olacağını biliyoruz" dedi.

Bachelet, "Daha önce Rus kuvvetlerinin işgali altında olan bölgelerdeki yargısız infazların boyutları da ortaya çıkıyor. Kanıtların korunması ve cenazelerin uygun şekilde muamele görmesinin sağlanması gerekiyor. Mağdurlara ve akrabalarına psikolojik destek ve diğer yardımlar yapılmalı" şeklinde konuştu.

BM insan hakları yetkilileri, 9 Nisan'da Buça'da yaklaşık 50 sivilin yargısız infaz kurbanı olduğunu tespit etmişti.

Şubat sonu ve Mart başında Rus kontrolundaki Kiev, Çernihiv, Harkiv ve Sumi bölgelerinde de 300'den fazla sivilin öldürüldüğü iddia ediliyor.

Gözlemcilerin Rus silahlı kuvvetlerinin cinsel saldırıda bulunduğu ve her iki tarafın da sivilleri gözaltına aldığı iddialarını da incelediği bildiriliyor.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Ukrayna'da soykırım yapıldığı iddiasını destekleyecek bulgu edinmediklerini bildirdi.

Cenevre'de çevrimiçi düzenlenen bir brifinge katılan Ravina Shamdasani, "İnsanlığa karşı suç işlendiği ve soykırım yapıldığı hükmüne mahkeme varabilir, ancak biz bu sonuca varacak örnekler belgelemedik" dedi.

İngiliz polisi Ukrayna'da 50 savaş suçu vakasını soruşturuyor

İngiltere polisi de bugün, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında savaş suçu işlendiğine ilişkin 50 suçlamayla ilgili kanıt topladıklarını bildirdi.

Londra Metropolitan Polisi Savaş Suçları Timi, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana yapılan 50 suç bildirimini, özel dedektiflerinin, değerlendirdiğini kaydetti. İngiliz polisinin çalışmaları, Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturmasına verilen desteğin bir parçası.

Londra Polis Teşkilatı Terörle Mücadele Komutası'ndan Dedektif Dominic Murphy, "Ukrayna'dan kaçıp İngiltere'ye sığınanların sayısı arttıkça önümüzdeki haftalarda bize yapılan savaş suçu bildirimlerinin sayısının da artacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar 50 vaka bildirimi yapıldı" dedi.

Mariupol'da toplu mezar

Uydu teknolojileri şirketi Maxar, yeni yayınladığı uydu görüntülerinde, Mariupol yakınlarında 200'den fazla toplu mezar bulunduğunu bildirdi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı binlerce sivili bu mezarlara gömmekle suçladı.

Maxar'ın yayınladığı fotoğraflarda, uzun toprak yığını sıralarının, Mariupol yakınında Manhuş'taki mezarlıktan dışarıya uzandığı görülüyor. Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı, Mariupol'daki katliamı gizlemek için 9 bin Ukraynalı sivili toplu mezarlara gömmekle suçluyor.

Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Piotr Andriyuşçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Cesetler kamyonlarla getirilip yığınlar halinde atılıyordu" dedi.

Kremlin'den Maxar'ın yayınladığı görüntülere ilişkin tepki gelmedi. Rus askerlerinin Kiev civarındaki Buça ve diğer kasabalardan geri çekilmesinden sonra yüzlerce sivil ölüm ve toplu mezarın ortaya çıkmıştı. Kremlin, Rus askerlerinin bu bölgelerde sivilleri öldürdüğü iddialarını reddetmişti.

