Ukrayna’da Savaşın Bilançosu Artıyor

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından bir aydan uzun süre geçti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bir Avrupa ülkesine düzenlenen en büyük saldırıda 3 milyon 900 bin kişi ülkeden kaçtı, binlerce kişi öldü ve yaralandı. Rus ekonomisi sert yaptırımların hedefi oldu.

İstanbul’da yapılan müzakerelerde ilk kez ilerleme umudu doğarken Rusya; Kiev ve Çernihiv civarındaki askeri faaliyetlerini azaltacağını açıkladı.

Başkan Joe Biden; Fransa, Almanya, İtalya ve ingiltere liderleriyle bugün yapacağı telefon görüşmelerinde Rusya’nın Ukrayna işgali konusundaki son gelişmeleri değerlendiriyor.

Kremlin müzakereler öncesinde Rusya ve ABD’nin er ya da geç güvenlik konusunda diyaloğa girmesinin gerekeceğini, ancak ilişkilerinin ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e doğrudan hakaret etmesinden etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ‘‘Kişisel ilişkiler liderler arası ilişkilerde iz bırakır’’ dedi.

Peskov, ‘‘O ya da bu şekilde, er ya da geç stratejik istikrar ve güvenlik gibi konularda konuşmamız gerekecek’’ ifadelerini kullandı.

Müzakereler öncesinde ABD Maliye Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo ise ABD ve müttefiklerinin tedarik zincirleri dahil, Rusya'nın Ukrayna işgalini sürdürmesi için kritik olan daha fazla sektöre yeni yaptırımlar planladığını kaydetti.

Adeyemo, Rusya'ya yaptırımların güçlendirilmesi için düzenlediği Avrupa seyahati sırasında Londra'da yaptığı açıklamada bu önlemlerin Kremlin'in savaş mekanizmasını baltalamasını umduğunu kaydetti.

Öte yandan sahada çatışmalar devam ediyor. Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kenti, savaşın ilk günlerinden beri Rus güçlerinin kuşatması altında. Belediye Başkanı’nın paylaştığı bilgilere göre; kentte şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna güçleri savaşın son günlerinde bazı ilerlemeler kayddetti ve Kiev’in çevresinde kuzeydoğuda ve güneyde toprak kazandı. Moskova’nın işgali Ukrayna güçlerinin sert direnişi karşısında son günlerde hız kaybetti.

Mikolayiv’de belediye binası vuruldu

Ülkenin güneyindeki Mikolayiv kentinde bir füzenin isabet ettiği belediye binasında büyük hasar meydana geldi. Yerel yetkililere göre; en az 7 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı, 18 kişi ise enkaz altından kurtarıldı.

Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya’nın askeri operasyonunun ilk aşamasını tamamladığını ve artık güneydoğuda ayrılıkçıların elindeki bölgelere odaklanacağını bildirdi.

Moskova tarafından geçen hafta da benzer bir açıklama yapılmış, bu durum Batı tarafından Rusya’nın Kiev hükümetini devirme hedefinden vazgeçmiş olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı son olarak bugün çatışmalardan uzak batıdaki Rivne bölgesinde büyük bir yakıt deposunu vurduğunu açıkladı.

Rusya 10 Baltık ülkesi diplomatını sınır dışı ediyor

Rusya, Baltık ülkelerine misilleme olarak Estonya, Letonya ve Litvanya’dan 10 diplomatı sınırdışı ettiğini açıkladı. Bu Baltık ülkeleri de daha önce 10 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Letonya, Rus diplomatların faaliyetlerinin diplomatik statülerine aykırı düştüğünü belirtmiş ayrıca kararda Rusya’nın Ukrayna işgalinin de etkisi olduğunu kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağırılarak diplomatların sınır dışı edilmesi şeklindeki ‘‘provokatif’’ ve ‘‘temelsiz’’ eylem nedeniyle şikayette bulunacaklarını belirtti.

Eskiden Sovyetler Birliği üyesi olan Letonya, Litvanya ve Estonya şimdi NATO ve Avrupa Birliği üyesi. Bu ülkeler Batı’nın Rusya’ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımları güçlü şekilde destekliyor.

BM’den mahsur kalan gemiler için baskı

Öte yandan savaşın yarattığı insani kriz ve mağduriyetler devam ediyor. Binden fazla denizcinin Ukrayna limanlarındaki gemilerde mahsur kalması ve gıda stoklarının azalmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM), gemilerin güvenli geçişi için baskı yapıyor.

Rus ordusu deniz yollarının kontrolunu Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan itibaren ele geçirmişti.

O tarihten bu yana 100 kadar yabancı bandıralı gemi ve bin kadar denizci Ukrayna limanlarında mahsur kalmış durumda. Bu kişilerin gıda stoklarının da azaldığı belirtiliyor.

BM denizcilik dairesi Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bu ay ticari gemilerin ve mürettebatın vurulma riski olmadan Karadeniz ve Azak Denizi'nden çıkmalarını sağlamak için güvenli bir deniz koridoru oluşturmaya çalışacağını açıkladı.

BM yardım daireleri şu ana kadar Ukrayna’da bulunan 900 bin kişiye yardım ulaştırdı ancak daha fazlasının yapılabilmesi için tarafların ekiplerin güvenli geçişini garanti altına alması gerekiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Dairesi’ne göre (OCHA); yapılan yardım henüz yeterli olmaktan çok uzak.

AB’den Ukrayna sınırında mülteciler için merkezler

Öte yandan Avrupa Birliği de sağlık hizmetine ihtiyacı olan mültecileri almak ve onları tedavi edebilecek üye ülkelere göndermek için Ukrayna sınırlarında merkezler kurduğunu bildirdi.

AB Sağlık Komisyonu Başkanı Stella Kyriakides 4 milyon Ukraynalı’nın ülkelerini terk ederek göçmen durumuna düştüğünü belirtti.

Kyriakides, Ukraynalı mültecilere kızamık, çocuk felci, verem ve COVID-19 aşısı satın almak ve dağıtmak için iki hafta önce açıklanan bir planın özellikle çocuklarda meyvesini vermeye başladığını kaydetti.

Kyriakides, Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Dairesi’nin (HERA) Ukrayna için ilaç üreticisi Sanofi’den 200 bin difteri ve tetanoz aşısı bağışı aldığını ve AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yaklaşık 70 bin aşının daha Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Moldova'ya gönderileceğini bildirdi.

