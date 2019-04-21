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Ukrayna’da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:37 | Son Güncelleme

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy verme işlemi sona erdi - Sandık çıkış anketlerine göre komedyen Vladimir Zelenskiy sandıktan zaferle çıktı

KİEV (AA) - Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre komedyen Vladimir Zelenskiy en çok oyu alarak seçimin galibi oldu.

Petro Poroşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy’in kaldığı ikinci tur seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00’de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık." diyerek herkese teşekkür etti.

Ülkedeki seçim yasasına göre devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemi bittikten sonra en geç 1 Mayıs’a kadar resmi sonuçların açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Komedyen Vladimir Zelenskiy seçim Ukrayna

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