HABER

Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi

22.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

Ukrayna’da Devlet Başkanı Selenski’nin partisi parlamento seçimlerinde birinci oldu.

Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi

Batı yanlısı genç siyasetçi, bu zaferle parlamentoyu da arkasına almış oldu.Ukrayna'da dün yapılan genel seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı. Pazartesi sabahı itibarıyla oyların yüzde 30'u sayılırken Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı" oyların yüzde 42'sini aldı. İkinci sırada ise yüzde 13 ile Yuri Boyko liderliğindeki Rusya yanlısı muhalefet platformu geliyor. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışma Partisi ise yüzde 8 ile üçüncü oldu.

Savaşın sona erdirilmesi ve yolsuzlukla mücadele

Ünlü bir komedyen olan Selenski nisan ayında devlet başkanlığına seçilmiş ve seçilmesinin ardından ülkeyi erken seçime götürmüştü. Selenski'nin başlıca vaatleri arasında ülkenin doğusundaki silahlı çatışmaların sona erdirilmesi bulunuyor. Genç siyasetçi, seçim sonrasında başkent Kiev'de yaptığı açıklamada Rusya'daki Ukraynalı tutukluların geri alınması ve yolsuzlukla mücadelenin "en öncelikli görevler" olduğunu söyledi. Selenski ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi ile koalisyon görüşmelerine başlamak istediklerini de ifade etti. Vakarçuk'un partisinde sivil toplum temsilcileri ve yolsuzlukla mücadelede ülkenin tanınmış isimleri yer alıyor. Ses Partisi'nin tahminlere göre seçimde oyların yüzde 6,5'unu alacağı tahmin ediliyor.

Oyların yüzde 7,4'ünü almayı başaran eski başbakan Yulya Timoşenko'nun Tüm Ukraynalılar Birliği "Anavatan" da Selenski'ye koalisyon önerisinde bulundu. Selenski ise öncelikle siyasetin yeni yüzleriyle birlikte çalışmak istediğini ifade etti.

"Küçük bir devrim"

Siyasi gözlemcilere göre Ukrayna'da yapılan seçimde ülkenin son 20 yıldır kaderini belirleyen bir milletvekilleri kuşağı parlamento dışında kalmış oldu. Alman Yeşiller partisi milletvekili Manuel Sarrazin, "Ukrayna'daki seçim sonucu küçük bir devrimden farksız" yorumunu yaptı. Sarrazin, "İnsanlar şimdiye kadar yolsuzluğa bulaşmış ve güvenilmez siyasi kadroyu cezalandırdı ve yeni seçilmiş devlet başkanı Selenski'ye parlamentoda güçlü bir temsil kazandırmış oldu" dedi.

dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...Bu çiçeği koparan yandı! Öyle bir cezası var ki...
Çin’de sel 4 can aldıÇin’de sel 4 can aldı
BM Raporu: 'Ebeveynlerin İzinleri Attırılmalı'BM Raporu: 'Ebeveynlerin İzinleri Attırılmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Beğeni yağdı

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Beğeni yağdı

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’de korkunç olay! Sel 4 can aldı

Çin’de sel 4 can aldı

Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler!

Nijerya'da kaçırılan Türklerin kurtarılması için operasyon başlatıldı

Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Büyük öfke! On binlerce kişi sokağa döküldü: Ortalık savaş alanına döndü

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

Bu kez ajan krizi! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.