Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Rusya ile Azak Denizi'nde yaşanan askeri gerginliğin ardından Ukrayna parlamentosu sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı onayladı. Sıkıyönetim 28 Kasım'dan itibaren 30 gün süreyle geçerli olacak.

450 üyeli parlamentoda beş saat süren görüşmelerin ardından 276 milletvekili Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun sıkıyönetim ilan edilmesini öngören kararnamesine onay verirken, 30 milletvekili ise bu kararnameye karşı çıktı. Kararname uyarınca sıkıyönetim ülkenin Rusya ile sınır olan bölgelerinde ve Karadeniz kıyısında geçerli olacak. Milletvekilleri ayrıca devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2019'da yapılmasını da kararlaştırdı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik ciddi tehdit nedeniyle sıkıyönetimin gerekli olduğunu belirterek, bunun savaş ilanı anlamına gelmediğini söyledi. Poroşenko, sıkıyönetimin tek amacının Rusya ile artan gerilim nedeniyle Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Ülkede sıkıyönetim kararı, Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne girmeye çalışan Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açması ve gemileri personeli ile birlikte alıkoymasının ardından geldi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Pazar akşamı gerçekleşen olayı "askeri saldırı" olarak nitelemiş ve ülkede 60 gün süreyle "savaş durumu" ilan edilmesini önermişti.