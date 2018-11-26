Ukrayna’da Sıkıyönetim Kararnamesi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin’in bu kişileri savaş esiri olarak görüp-görmediği konusunda yorum yapmadı.

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya’nın Kırım açıklarında alıkoyduğu Ukraynalı denizcilerin “savaş esiri” muamelesi görmesi gerektiğini söyledi.

Kararnamede yer alan düzenlemeler arasında, kısmi seferberlik ve ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesinin yanısıra, terörle mücadele tedbirleri ve “enformasyon güvenliğinin” güçlendirilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

Poroşenko’nun sıkıyönetim kararı, Rus sınır muhafızlarının Azov Denizi’nde üç Ukrayna askeri gemisine ateş açmasının ardından geldi. Onaylandığı takdirde sıkıyönetim iki ay süreyle uygulanacak. Kerch Boğazı’nda meydana gelen olayda altı Ukraynalı yaralanmıştı.

Kararnamenin yürürlüğe girmesi için parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın ülkesine ait üç gemiye el koyması ve mürettebatını da alıkoyması sonrasında sıkıyönetim ilan edilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın bir danışmanı da Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılması gerektiğini söyledi. Krzysztof Szczerski, Rusya’nın davranışının uluslararası hukukun “açıkça ihlalini” oluşturduğunu ve “bölgenin istikrarını bozmaya yönelik yeni bir girişim” olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, iki tarafı da itidale çağırdı ve Kırım açıklarındaki gerilimden “aşırı endişe” duyduğunu ifade etti.

Öte yandan olayla ilgili uluslararası camiadan da açıklamalar geliyor. Fransa hükümeti, Rusya’nın Ukrayna gemileri ve mürettebatına el koymasının haklı gerekçesi bulunmadığını belirterek, Moskova’ya gemiler ve mürettebatı derhal geri vermesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sözcüsü de aynı şekilde Rusya’yı Ukraynalı gemiciler ve gemileri serbest bırakmaya çağırırken, iki tarafı meseleyi çözmek ve gerilimi yumuşatmak için süratle diyaloga girmeye davet etti.

Sözcü Steffen Seibert da, dünkü olayın “ciddi sorular” uyandırdığını ve ellerindeki bilgiler itibariyle Rusya’nın asker güç kullanımının “hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını” kaydetti.

NATO da, bugün içerisinde Brüksel’de temsilciler düzeyinde acil toplantı düzenleyeceğini bildirdi. Toplantı talebinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’dan geldiği belirtildi.

Açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam deste verdiği” vurgulandı. NATO sözcüsü de itidal çağrısında bulundu.

Rus bayrağı yakıldı

Bu arada Ukrayna’nın doğusundaki Kharkiv kentinde Rus konsolosluğunun önünde protesto gösterisi düzenlendi. Ukraynalı göstericiler eylemlerinde Rus bayrağı yaktı ve konsolosluk binasına maytaplar fırlattı.

