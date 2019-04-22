Ukrayna'da siyasete geçen yıl atılan Zelenskiy zafer kazandı

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Sandık çıkışı anketine göre, Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazanırken Poroşenko ise yüzde 25,3'te kalmıştı.

Poroşenko da kendi seçim karargahında düzenlediği basın toplantısında yenilgisini kabul etti. Siyasetten çekilmeyeceği sinyalini veren Poroşenko, “Yeni başkanın çok güçlü bir muhalefeti olacak.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra düzenlediği basın toplantısıyla zaferini ilan ederek Poroşenko’nun kendisini tebrik ettiğini bildirdi.

Oy sayım işlemine başlanmasından yerel saatle 23.55’e kadar sandıkların yüzde 8,07'si açıldı. Buna göre komedyen Zelenskiy yüzde 72,48 oy ile birinci olurken, mevcut Devlet Başkanı Poroşenko ise yüzde 25,20 oyda kaldı.

Komisyondan açıklanan ilk verilere göre, ülke genelinde seçime katılım yüzde 62 olarak kaydedildi.

4 yıl önce "Halkın Hizmetkarı" isimli siyasi komedi içerikli dizi filmde başrol oynayan Zelenskiy, senaryo gereği lise öğretmeniyken yolsuzluklara karşı yaptığı bir konuşması internette izlenme rekoru kıran ve kısa sürede halk kahramanı olarak kendisini devlet başkanlığı koltuğunda bulan bir karakteri canlandırmıştı.

Zelenskiy, filmin etkisini de kullanarak 2018’de oynadığı dizinin ismi olan “Halkın Hizmetkarı" partisini kurdu ve bu yılın başında devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24, Petro Poroşenko da yüzde 15,95 oy almıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

