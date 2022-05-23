Ukrayna’da Tek Seferdeki En Büyük Askeri Kayıp

Kiev, geçen hafta Rus kuvvetlerinin, Ukraynalı askerlerin bulunduğu bir eğitim üssündeki bir kışlayı vurması sonucu 87 askerin öldüğünü ve bunun Ukrayna savaşının tek bir saldırıdan kaynaklanan en büyük askeri kaybı olduğunu açıkladı.

Saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünün ifşa edilmesi, Rusya'nın cepheden uzakta bile büyük kayıplar verme becerisini gösteriyor. Daha önce Kiev, 17 Mayıs'ta Desna kasabasındaki kışlalara düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'nin Davos kentindeki iş dünyası liderlerine video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, "Bugün Desna'daki çalışmayı tamamladık. Desna'da molozların altında 87 can kaybı vardı. Seksen yedi ceset" dedi.

Moskova da bir eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduğunu açıklamıştı. Zelenski'in bugün ilan ettiği rakam, Mart ayında ülkenin batısındaki Yaraviv'deki Ukrayna eğitim üssüne düzenlenen benzer bir saldırıda ölenlerin sayısının iki katından fazla.

Zelenski, "Tarih, bir dönüm noktasında. Bu gerçekten de dünyaya kaba kuvvetin hükmedip hükmetmeyeceğinin kararlaştırıldığı an" dedi ve Rusya'ya azami ekonomik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Savaş cephesindeki son çatışmalarda Kiev, geçen hafta Mariupol'u ele geçirmesinden bu yana Moskova'nın taarruzunun ana hedefi haline gelen doğudaki Sievierodonetsk kentine yönelik bir Rus saldırısına karşı koyduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Sievierodonetsk'e saldırmaya çalıştığı, ancak başarısız olduğu ve geri çekildiği belirtildi. Moskova, Ukrayna güçlerini kuşatmaya ve Luhansk ve Donetsk eyaletlerini tamamen ele geçirmeye çalışıyor.

Moskova, üç aylık bir kuşatmanın ardından geçen hafta Mariupol'u ele geçirip başka yerlerde toprak kaybederken, Ukrayna'daki savaş bazı Batılı askeri uzmanların yeni bir aşama olarak tanımladığı evreye giriyor; o da Moskova'nın savunmaya geçmesi beklenmeden önce, Donbas'ı ele geçirmek için büyük bir Rus saldırısı.

Yaklaşık üç aylık bir kuşatmanın sonunda, geçen hafta yüzlerce Ukraynalı savaşçının silah bıraktığı Mariupol'da, Rus mayın temizleme ekipleri dev Azovstal çelik fabrikasının kalıntılarını taradı.

Rusya'nın saldırısını simgeleyen beyaz "Z" harfiyle boyanmış devasa bir zırhlı buldozer enkazı kaldırırken, küçük bir asker grubu da metal dedektörleriyle tarama yaparak ilerledi.

"Görev çok büyük. Düşman kendi mayınlarını yerleştirmişti, biz de düşmanı engellerken anti-personel mayınlar yerleştirmiştik. Yani önümüzde iki haftalık bir iş var" diyen bir Rus askeri, şu ana kadar iki gün içinde 100'den fazla patlayıcıyı imha ettiklerini söyledi.

Ukrayna, geçen hafta teslim olan savaşçılar için bir mahkum takası sağlamaya çalışıyor. Bölgeyi kontrol eden Rus yanlısı ayrılıkçıların lideri, mahkumların bir mahkeme tarafından yargılanacağını söyledi, ancak bir Rus dışişleri bakan yardımcısı, Moskova'nın takas olasılığını ele alabileceğini söyledi.

Mariupol Belediye Başkanı’nın şehrin dışında faaliyet gösteren bir yardımcısı, kent sakinlerinin kanalizasyonun taşması nedeniyle hastalık tehlikesi altında olduğunu söyledi. Ukrayna, 400 binden fazla nüfusa sahip şehirde kuşatma sırasında on binlerce insanın öldüğünü düşünüyor.

Rusya, Mart ayının sonunda birliklerinin başkent Kiev çevresindeki ve kuzeydeki alandan çıkarılmasından bu yana, "özel askeri operasyon" olarak nitelediği saldırılarda doğuya odaklandı.

Geçen aydan bu yana Moskova, asıl çabasının Donbas'ın tamamını ele geçirmek olduğunu açıkladı. Bölgeye güçlerini sevketmesi ve büyük topçu bombardımanları başlatmasına rağmen, yalnızca küçük toprak kazanımları elde eden Rusya, Harkiv’in kuzeyinde Ukrayna’nın karşı saldırısı sonucu toprak kaybetti.

Ancak Mariupol'un geçen hafta tam olarak ele geçirilmesi, Rusya'ya aylardır en büyük zaferini kazandırdı. Rus kuvvetleri artık doğu ve güneyin büyük ölçüde kesintisiz bir bölümünü kontrol ediyor ve daha fazla birliğin Donbas’taki çatışmalara katılmasının önünü açıyor.

Rusya, son günlerde, Ukrayna'nın elindeki Donbas bölgesinin en doğusunda bulunan ve Luhansk’ın hala Rusya'nın kontrolu dışında kalan son alanlarından biri olan Sievierodonetsk'i ele geçirmek için bir dizi saldırı başlattı.

Luhansk Valisi Serhiy Gaidai, Rusya'nın "Sievierodonetsk'i yeryüzünden sildiğini" ve kenti ele geçirmek, güneyindeki bir otoyolu kesmek ve daha batıda nehri geçmek için üç yönden ilerlemeye çalıştığını söyledi.

Bazı Batılı askeri uzmanlar, Rusya'nın yakında taarruz operasyonları için muharebe gücünün tükenebileceğini ve Batı’nın temin ettiği daha fazla silahın Kiev'i gelecekteki bir karşı saldırı için güçlendireceğini söylerken, bölgeyi savunmak zorunda kalabileceğini kaydediyor.

Avustralyalı emekli tümgeneral Mick Ryan, yaptığı Twitter paylaşımında, "Doğu’daki taarruzları ivme kaybederken, Ruslar kaçınılmaz olarak Ukrayna'da bir savunma stratejisine geçmek zorunda kalacaklar. Ve bunu yaparken, Rus Ordusu ileride bir dizi yeni zorlu mücadelelerle karşı karşıya kalacak" diye yazdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, muhtemelen Moskova'nın, Ukrayna'da üç aydaki kaybının, 1980'lerde Afganistan'daki dokuz yıldaki kaybını katladığını savundu.

Açıklamada, "Düşük seviyeli zayıf taktikler, sınırlı hava koruması, esneklik eksikliği ve başarısızlığı ve tekrarlanan hataları pekiştirmeye hazır bir komuta yaklaşımı, Donbas saldırısında artmaya devam eden bu yüksek zayiat oranına yol açtı" denildi.

