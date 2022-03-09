“Ukrayna’da Toplu Sivil Katliamı Yaşanıyor”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenski tüm dünyaya yazdığı mektupta, Ukrayna’da toplu bir sivil katliamın yaşandığını belirterek “Tüm korkuya rağmen Ukraynalılar vazgeçmedi. Putin, Ukrayna’yı hafife aldı” dedi.

Kremlin’in “özel operasyon” yaptığını söylediği Ukrayna’da “sivillerin toplu katliamının yaşandığını” kaydeden Zelenska mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Bir hafta önce olanlara inanmak çok zor. Ülkemiz barış içindeydi; şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat’ta hepimiz bir Rus işgalinin başladığı duyurusuyla uyandık. Tanklar, Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, şehirlerimizi füze rampaları çevreledi. Buna 'özel operasyon' diyen Kremlin destekli basın kuruluşlarına rağmen aslında bu, Ukraynalı sivillerin toplu katliamıdır”

İşgalin en ürkütücü ve yıkıcı yanının çocuk ölümleri olduğunu belirten Zelenski, mektubunda hayatını kaybeden bazı çocukların isimlerini saydı. Zelenski, “Büyükbabası onu korumaya çalışırken Okhtyrka sokaklarında ölen 8 yaşındaki Alice. Ailesiyle birlikte bombardımanda hayatını kaybeden Kievli Polina. 14 yaşındaki Arseniy, yoğun yangınlar nedeniyle ambulansın kendisine zamanında ulaşamaması sebebiyle kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.

Tüm korkularına rağmen, Ukraynalıların vazgeçmediğini vurgulayan Zelenski, Putin’in Ukrayna’yı ve halkını hafife aldığını kaydederek kendilerine destek veren ülkelere ve sınırlarını açan komşularına teşekkür etti.

