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Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu

08.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Kramatorsk tren istasyonuna Rus füzelerinin düştüğünü ve en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu

Rusya ise iddiayı yalanlayarak, söz konusu füzenin sadece Ukrayna ordusunda kullanıldığını savundu.Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna füze isabet etti.

Ukrayna'da devlete bağlı demiryolları işletmesi, Kramatorsk tren istasyonuna iki Rus füzesinin isabet ettiğini, saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü ve 100'ün üstünde kişinin yaralandığını bildirdi. Kurum, saldırının ülkenin daha güvenli bölgelerine kaçmak isteyen sivillerin istasyonda yoğun olarak bulunduğu bir anda gerçekleştiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından camı kırılmış bir vagon, yerde yatan bedenler ve terkedilmiş bavulların görüldüğü fotoğraflar paylaşarak saldırı sırasında tren istasyonunda "binlerce" kişinin bulunduğunu belirtti, Rusya'yı sivilleri katletmekle suçladı.

Rusya: Toçka-U füzelerini sadece Ukrayna kullanıyor

Ukrayna'nın iddiasına Rusya'nın yanıtı gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus ordusunun Kramatorsk bölgesinde planlı bir görevi bulunmadığını belirtirken Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu füzenin sadece Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir model olduğu savunuldu. Bakanlık açıklamasında, füzenin Donetsk kentine 14 Mart'ta düzenlenen ve 17 kişinin öldüğü saldırıda kullanılana benzer bir model olduğu ileri sürüldü.

Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Kramatorsk tren istasyonu yakınlarında Toçka-U taktik füzelerine ait parçalar bulunmuş, bu parçalara ait görüntüler görgü tanıkları tarafından yayınlanmıştır. Toçka-U füzelerinin sadece Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını vurgularız" ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı ilan ettiği "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nden bir askeri yetkili ise Kramatorsk istasyonuna yönelik saldırıyı "Ukrayna'nın bir provokasyonu" olarak nitelendirdi.

rtr,AFP,AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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