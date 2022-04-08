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Ukrayna’da Tren İstasyonuna Saldırı

08.04.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk tren istasyonuna düzenlediği roket saldırısı sonucu 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı. Ukrayna demiryolları şirketi, sivillerin şehirden ayrılmaya çalıştığı sırada tren istasyonuna iki füze atıldığını açıkladı

Ukrayna’da Tren İstasyonuna Saldırı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bulunan bir tren istasyonuna düzenlediği roket saldırısı sonucu 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Ukrayna demiryolları şirketinden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinden sivillerin ayrılmaya çalıştığı sırada tren istasyonuna iki füze atıldı.

Şirketin açıklamasında, “İki füze Kramatorsk tren istasyonunu vurdu. 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı” denildi.

Saldırı sırasında, çok sayıda sivilin şehirden ayrılmak ve daha güvenli bölgelere tahliye edilmek için trenlere binmek üzere istasyonda ve etrafında bulunduğu bildirildi.

Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kirilenko, roketlerin düştüğü sırada binlerce kişinin istasyonda olduğunu söyledi.

Kirilenko, "'Raşistler' ('Rus faşistleri') nereye nişan aldıklarını ve ne istediklerini çok iyi biliyorlardı. Panik ve korku yaratmak istediler. Mümkün olduğu kadar çok sivili öldürmek istediler" dedi.

Ukraynalı yetkililer son günlerde yaptıkları açıklamalarla, Rus kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki saldırılarını artıracağını ve bu bölgede olabildiğince çok toprak ele geçirmeyi planladığını bildiriyor.

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