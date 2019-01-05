Ukrayna'da Türk kızların katil zanlısı yakalandı (1)

\u00c7a\u011fatay KENARLI - \u0130STANBUL DHA- UKRAYNA'da T\u00fcrk k\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle aranan H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Pendik Kurtk\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda kurus\u0131k\u0131 tabanca ve b\u0131\u00e7akla yakaland\u0131.PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en kan donduran Selfie'sini g\u00f6rmeye haz\u0131r m\u0131s\u0131n\u0131z?H\u00fcsn\u00fc Can \u00c7. Kurtk\u00f6y'de yakaland\u0131A\u011fa\u00e7ta ipe dolanan s\u0131\u011f\u0131rc\u0131k 24 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131
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